Signorini parla dell’obiettivo di share del GF Vip e del Cantante Mascherato

Qual è l’obiettivo di share del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? A chiederlo è stato TvBlog direttamente al diretto interessato che ha risposto con un sonoro… BOH!



“Obiettivo di share? Non lo so e non voglio saperlo. Non voglio lavorare con queste ansie. Sono un tipo ansioso anche se non sembra. Mi piace lavorare in serenità. So che ci sono obiettivi e attese molto importanti, ne sono consapevole e ne sono grato. Significa che l’azienda ha investito in questo programma. Vivo il programma con leggerezza che non significa stupidità ma volontà di non farmi problemi. Dirigo un giornale da 15-16 anni, non ho mai voluto sapere il budget del giornale… Non ho obiettivi di share, ho obiettivo, nella mia testa, di quello che voglio fare. E spero di farcela”.