Olivia de Havilland di Via Col Vento in bicicletta a 103 anni

Olivia de Havilland dall’alto dei suoi 103 anni portati divinamente è l’unica attrice protagonista rimasta in vita del cast di Via Col Vento, strepitoso colossal del 1939 diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick.

Olivia de Havilland è nata il 1° luglio del 1916 ed è quindi da qualche giorno entrata nel suo 104 esimo anno di vita. Una vita costellata di successi (ha vinto due Oscar) e da quel film, Via Col Vento, che l’ha resa celebre in tutto il mondo nei panni di Melania Hamliton.

La de Havilland è sopravvissuta a due matrimoni ed alla morte del primogenito, mentre sua figlia Giselle ha da poco compiuto 62 candeline.

Chi crede però che Olivia sia una centenaria malconcia su una sedia a rotelle accudita dalle badanti si sbaglia di grosso: solo due anni fa, in occasione del suo 101 esimo compleanno, ha fatto causa all’emittente televisiva FX sostenendo di essere stata ritratta in maniera fuorviante nella serie Feud, in cui il suo personaggio è interpretato da Catherine Zeta Jones e proprio ieri è stata immortalata in bicicletta.

If you want to know what Olivia de Havilland did on her 103rd birthday, she went BIKE RIDING!! pic.twitter.com/abg0ZRqvE3

— James L Neibaur (@JimLNeibaur) July 4, 2019