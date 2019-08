Olivia Newton-John parla del suo cancro: “Non so quanto mi resta da vivere”

Olivia Newton-John è tornata a parlare della sua vita con il cancro. L’attrice e cantante durante una nuova intervista ha dichiarato che non sa quanto le resta da vivere, ma ha aggiunto che non vuole nemmeno saperlo e non lo chiede più ai medici.

“No, non so quanto ancora vivrò. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo. Ogni giorno è un regalo. Quando ti viene data una diagnosi di cancro o una diagnosi di una malattia spaventosa, ti viene improvvisamente detto più o meno quanto vivrai.

Se credi alle statistiche, le farai accadere. Se qualcuno ti dice ‘hai sei mesi da vivere’, molto probabilmente lo farai – perché ci credi.

Ho passato momenti atroci. Il cancro si è esteso alla colonna vertebrale due anni fa. Per un periodo sono stata sotto morfina perché il dolore era troppo intenso. Ero terrorizzata all’idea di usare la morfina perché so che è una cosa difficile da cui staccarsi, ma ora la sto eliminando con la cannabis.

Per il mio stato non parlo mai di battaglia. È qualcosa con cui convivo, ma non la vedo in questo modo. Non parlo di guerra contro il cancro.”