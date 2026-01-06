Musica italiana, il 2025 ha due padroni | Olly e Geolier imprendibili

Con la chiusura del sipario sul 2025 musicale, è tempo di tirare le somme e analizzare i trend che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso. Le classifiche annuali “Top of the Music Fimi-Niq”, recentemente diffuse, evidenziano un dato inequivocabile: la musica italiana, e in particolare il pop, ha vissuto un periodo di straordinario successo. Dopo la sua clamorosa vittoria al Festival di Sanremo, il talentuoso cantante Olly si è affermato come il vero mattatore, dominando le chart annuali con una presenza massiccia. Non sono mancate, tuttavia, sorprese significative sul podio, sia per quanto riguarda gli album che i singoli, confermando un panorama musicale ricco e dinamico, capace di generare nuove stelle e consolidare quelle esistenti.

I dati forniti da Fimi-Niq sono “omnicomprensivi di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming)”, offrendo una panoramica completa e dettagliata dei consumi musicali. Questa metodologia di rilevazione sottolinea l’importanza di una fruizione sempre più diversificata, dove il digitale continua a guadagnare terreno in modo prepotente, ma il supporto fisico mantiene la sua nicchia di appassionati e collezionisti. La preponderanza di artisti italiani è un segnale forte della vitalità e della capacità del nostro panorama musicale di generare successi e coinvolgere un pubblico vasto e trasversale, superando anche i confini nazionali in alcuni casi specifici.

La vetta degli album e le conferme italiane

La Top of the Music Fimi-Niq relativa agli album del 2025 ha evidenziato una netta supremazia degli artisti nostrani. Ben l’85% delle posizioni nella Top 100 è occupato da produzioni italiane, un dato impressionante che conferma la forza e l’attrattiva del mercato discografico nazionale. A guidare questa classifica trionfale è l’album Tutta Vita di Olly, che si è imposto come il disco più venduto e ascoltato dell’anno. Un successo meritato che ha saputo capitalizzare sull’onda lunga del suo trionfo sanremese e sulla capacità di creare brani che hanno saputo intercettare il gusto del pubblico, diventando veri e propri tormentoni.

Il podio degli album è completato da altre figure di spicco della scena italiana contemporanea. Al secondo posto troviamo Santana Money Gang, frutto della collaborazione tra due giganti del rap italiano come Sfera Ebbasta e Shiva, un progetto che continua a dimostrare la vitalità e l’attrattiva del genere tra le nuove generazioni. Subito dopo, in terza posizione, si piazza Geolier con il suo attesissimo Dio lo sa – Atto II, un altro esempio della potenza e dell’influenza della trap e del rap partenopeo che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan. Per trovare il primo artista internazionale in classifica, è necessario scendere fino alla quarta posizione, occupata da Bad Bunny con il suo Debí tirar más fotos, a riprova di quanto il mercato italiano sia stato saldamente in mano ai nostri artisti nel corso del 2025.

Singoli, vinili e il trionfo dello streaming

Il dominio di Olly non si è limitato agli album, ma ha esteso la sua influenza anche alla classifica dei Top 100 Singoli. Il suo brano Balorda nostalgia, reduce dal successo a Sanremo 2025, ha conquistato la vetta, dimostrando la sua popolarità trasversale e la capacità di creare hit memorabili. Seguono a ruota due artiste di grande calibro: Giorgia con La cura per me e Achille Lauro con Incoscienti giovani, entrambi pezzi che hanno lasciato il segno e confermato la loro presenza stabile nel panorama musicale italiano. Da notare anche l’ingresso tra le prime venti posizioni di Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il brano che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision, a testimonianza della risonanza internazionale dei successi nazionali e della diversità di generi apprezzati.

Anche il settore dei supporti fisici, come CD, vinili e musicassette, ha riservato le sue sorprese e confermato un trend interessante. Nella Top 20 di questa categoria, a svettare è stato l’intramontabile Caparezza con Orbit Orbit, un artista che continua a godere di un vasto e fedele seguito che apprezza la sua originalità e profondità lirica. Ha preceduto nomi internazionali del calibro di Taylor Swift con The life of a showgirl e lo stesso Olly, il cui album Tutta Vita ha mostrato una notevole longevità anche in formato fisico, indicando una domanda persistente per il possesso tangibile della musica. Questi dati confermano come, nonostante la crescita esponenziale dello streaming – che nel 2025 ha registrato un aumento del 5,3%, sfiorando i 100 miliardi di stream – il desiderio di possedere un oggetto fisico legato alla musica rimanga forte per una parte del pubblico più affezionata e collezionista.