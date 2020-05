Omar Ayuso di Élite presenta il fidanzato

Omar Ayuso, attore spagnolo famoso per la serie Élite dove interpreta il personaggio Omar Shanaa, ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato con una dolce dedica.

L’attore ha pubblicato su Instagram un tenero scatto insieme al fidanzato con tanto di didascalia: “Come riuscire a parlare se non trovo le parole esatte. Felice 22esimo compleanno e felice vita, vicino a me per favore”.

Il fortunato neo 22enne è l’artista spagnolo Alonso Díaz.

Ecco tutte le foto di Omar e Alonso.

