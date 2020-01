Follia omofoba al Christian Day di Roma: “I gay portano i terremoti e sono un abominio”

Lo scorso 25 gennaio per le strade del centro di Roma si è tenuto il Christian Day. Saverio Tommasi di FanPage ha intervistato alcuni manifestanti e i loro deliri omofobi sono finiti in un video diventato virale. C’è chi dice che l’omosessualità è un abominio, chi sostiene che dobbiamo pentirci e vincere “il nostro vizio” e addirittura chi è certo che i gay causino i terremoti.

Scendono in piazza in nome dell’amore, della fratellanza e del rispetto per il prossimo e vomitano odio, pregiudizio e cattiverie. Io continuo a ripetere: se un Dio esiste, in questo momento si sta vergognando profondamente del suo fanclub.

Ecco solo alcune delle perle uscite da questo Christian Day.

“Dio ha creato uomini e donne. La famiglia è fatta da uomini e donne. Non è così che si vive. Si può vincere anche queste cose qua offrendo il loro corpo in olocausto a Dio. Devono superare questi schifi e vincere queste tentazioni”. “Comunque giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando. La devastazione dell’Australia? Apocalisse. Se dobbiamo cominciare a lottare per difendere il nome di Gesù Cristo, io ci sono”. “L’immoralità, l’omosessualità, perché il Signore ha detto che negli ultimi tempi il mondo sarà come Sodoma e Gomorra. Guerre, terremoti, omosessualità, tutto insieme. I terremoti non sono proprio un evento naturale”. “L’omosessualità è un abominio”. “L’omosessualità è un vizio, una perversione”. “Non si può tollerare l’omosessualità e tutte queste cose. Non è nella parola di Dio. Non si tollera quello che va fuori dai principi”.

TUTTI FUORI DI TESTA 😡Sono stato al Christian day e ho capito che l’apocalisse sta arrivando https://t.co/iKpegOpZVF di @fanpage — anna maria moscarell (@annamariamoscar) January 29, 2020