Insultano con termini omofobi due ragazze trans e loro li picchiano con i tacchi a spillo – video

Qualche mese fa è diventato virale il video di Jordan Steffy, un ragazzino che ha preso a cazzotti il compagno di classe omofobo che lo tormentava da anni. In questi giorni in America sta circolando una clip di due ragazze trans che pestano due uomini, per un motivo molto simile a quello di Jordan. Le due sono entrate in una pizzeria di Miami, quando due imbecilli hanno iniziato a prenderle in giro. Le ragazze hanno risposto in maniera stizzita, ma la situazione è degenerata quando uno dei due uomini ha utilizzato ripetutamente un termine omofobo: “Hey froc**“. Le protagoniste del video sono partite con calci e pugni e una delle due ha usato un tacco a spillo come arma.

“Due donne trans hanno picchiato due uomini che le hanno molestate in una pizzeria di Miami. Le donne trans si sono arrabbiate, dopo che gli uomini continuavano a ridere di loro. L’incidente è stato registrato da altri clienti e il video è stato diffuso sui social network. – ha riportato un quotidiano di Miami – Quello che inizialmente era uno scontro verbale, nel quale minacciavano persino di chiamare la polizia, è poi diventato uno scontro fisico. “Non giocare con me […] Non voglio più che tu mi prenda in giro. Se continui a parlare, ti colpisco la faccia”, ha detto una delle donne prima della rissa. Durante la lotta una ha detto ‘Come hai detto, cosa hai detto? Mi rispetti. Tu devi rispettarmi, anche perché sono cittadina, sono nata in Florida’. In totale, la controversia è durata circa 8 minuti”.

Sui social in molti hanno festeggiato il pestaggio dei due cretini al grido di “finalmente qualcuno che reagisce”. In realtà a me fa tristezza che nessuno nella pizzeria abbia cercato di fermare i due uomini quando stavano molestando le ragazze e che durante la rissa la gente abbia iniziato a registrare la scena (ridendo) invece di chiamare subito la polizia. Fa riflettere anche come nel 2020 in un paese in cui la comunità LGBT ha quasi tutti i diritti che gli spettano, le persone continuino ad approcciarsi in maniera offensiva a ragazzi gay, lesbiche, trans e bisessuali.





Dos hombres acosaron a dos personas transexuales en una pizzería de Miami y acabó violentamente. #DimeAlgo

Video: Antonio Rossi pic.twitter.com/oEOwpaBgvX — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) January 21, 2020