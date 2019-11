Omofobo prende a martellate un ragazzo gay e lo getta sui binari della metro

Brutto episodio di omofobia a New York, un ragazzo di 21 anni è stato preso a martellate e spinto sui binari della metro.

Venerdì sera alla fermata Tremont Avenue un uomo si è avvicinato alla vittima, ha iniziato ad urlargli contro offese omofobe e poi l’ha colpito con un martello. Non contento il folle ha spinto il ragazzo sui binari urlando: “Fr**io” (il termine che Feltri ripete in tv con molta tranquillità). Subito dopo l’aggressore è fuggito via dalla fermata ed è tornato in strada.

I presenti hanno aiutato la vittima a risalire sulla banchina prima che il treno arrivasse e subito dopo il 21enne è stato portato all’ospedale di St. Barnabus.

La Polizia ha riferito che la vittima non conosceva il suo aggressore e che per adesso il caso è classificato come “crimine d’odio”. Gli agenti hanno descritto l’omofobo come ‘maschio nero di circa 30 anni con pantaloni di tuta grigi e un cappotto nero’ ed hanno chiesto a chiunque avesse informazioni utili di contattarli.

Il Governatore di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato di aver ordinato alla Task Force Hate Crimes di seguire le indagini.

“Sono assolutamente stufo di questi attacchi contro la comunità LGBTQ. Sono inorridito rispetto a questa aggressione nella metro. Questo orribile e brutto crimine è ripugnante per i nostri valori di newyorkesi e abbiamo tolleranza zero per tali atti vili di odio. Sto dirigendo la Task Force Hate Crimes Task Force per aiutare il NYPD nelle sue indagini su questo brutale attacco per garantire che il codardo responsabile sia assicurato alla giustizia. Mentre questi mostri alimentati dall’odio cercano di diffondere paura e intolleranza nelle nostre comunità, New York continuerà a essere un faro di speranza e accettazione per tutti. Quando attacchi un newyorkese, attacchi tutti i newyorkesi e vogliamo che la comunità LGBTQ sappia che saremo sempre al suo fianco”.

Yesterday we joined @NYGovCuomo and @Andy at an event calling for legislators to pass bills that would accelerate acceptance for LGBTQ people: 1) a ban on the so-called “gay/trans panic” defense and 2) a bill legalizing gestational surrogacy for couples, including LGBTQ people. pic.twitter.com/seBvuIsToI — GLAAD (@glaad) June 11, 2019

.@NYGovCuomo speaking today on discriminatory “gay/trans- panic” defenses. These defenses have no place in our justice system. pic.twitter.com/JVRlSW3Ayy — Lambda Legal (@LambdaLegal) May 31, 2019

Breaking: @NYGovCuomo signs legislation ending the gay and trans panic defense moments before marching in #Prideparade2019. This codification of homophobia and transphobia in New York is now in the dustbin of history. pic.twitter.com/FWXgZpgSt5 — Rich Azzopardi (@RichAzzopardi) June 30, 2019

