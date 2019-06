Omofobo offende delle ragazze al Gay Pride di Bologna, ma poi scappa a gambe levate all’arrivo di un bear con un ombrello arcobaleno (VIDEO)

Sabato scorso in quel di Bologna si è tenuto il Gay Pride che ha continuato senza sosta nonostante il maltempo e la grandine che ha causato non pochi disagi. Se la grandine era però stata ampiamente annunciata dal meteo, lo stron*o omofobo che è andato al corteo ad offendere delle ragazze purtroppo no.

Il video incriminato è stato caricato su Twitter nella giornata di ieri e mostra delle ragazze che urlano ‘scemo’ ad un tipo che poco prima le aveva offese. Ecco la descrizione di chi ha condiviso il post:

“Un fascista, in tutta la sua italica virilità, inizia ad insultare alcune donne al #BolognaPride . Questo finché, intimorito da altri manifestanti ricoperti di glitter e da un bear ben più virile di lui, non decide di dedicarsi a ciò che i fascisti sanno fare meglio: la fuga”.

Ovviamente non di preciso cosa abbia urlato quel ragazzo, ma il momento più bello è stato quando dopo aver mimato dei gesti provocatori di sfida se l’è data a gambe levate alla vista di un bear con il suo ombrello arcobaleno.

Queste ragazze (ma soprattutto l’uomo!) sono i miei nuovi eroi.