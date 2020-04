‘One world’ il mega concerto di Gaga con Taylor Swift e JLo: si unisce un altro cantante italiano – ecco come vedere lo show

Come annunciato una settimana fa, il prossimo 18 aprile andrà in onda il mega concerto One World Together at Home condotto da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, organizzato dal Who, l’Organizzazione mondiale della sanità in collaborazione con Lady Gaga, per raccogliere fondi per la battaglia contro il Covid19. In Italia potremo vedere lo show su Rai1 alle partire dalle 2 di notte, con i commenti di Ema Stokholma e Fabio Canino. Chi non volesse accedere la tv potrà comunque seguire il concertone su Twitter e You Tube, dove ci saranno delle dirette streaming.

Alla lunghissima lista di ospiti si aggiungono dei grandissimi nomi: Taylor Swift, Celine Dion e Jennifer Lopez, ma anche una star italiana, Zucchero. Lady Gaga sta facendo un lavoro meraviglioso.

ONE WORLD: TOGETHER AT HOME

SATURDAY, APRIL 18 pic.twitter.com/OObN8j1jyH — GM ❾❻ (@gagamonster96) April 14, 2020

One World Together at Home: ecco tutti i personaggi che parteciperanno.

Adam Lambert

Alanis Morissette

Alicia Keys

Amy Poehler

Andra Day

Andrea Bocelli

Angèle

Anitta

Annie Lennox

Awkwafina

Becky G

Ben Platt

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Billy Ray Cyrus

Black Coffee

Bridget Moynahan

Burna Boy

Camila Cabello

Cassper Nyovest

Celine Dion

Charlie Puth

Chris Martin

Christine and the Queens

Common

Connie Britton

Danai Gurira

David Beckham

Delta Goodrem

Don Cheadle

Eason Chan

Eddie Vedder

Ellen Degeneres

Ellie Goulding

Elton John

Erin Richards

Finneas O’Connell

Heidi Klum

Hozier

Hussain Al Jasmi

Idris and Sabrina Elba

J Balvin

Jack Black

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jameela Jamil

James McAvoy

Jason Segel

Jennifer Hudson

Jennifer Lopez

Jess Glynne

Jessie J

Jessie Reyez

John Legend

Juanes

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Kesha

Lady Antebellum

Lady Gaga

Lang Lang

Leslie Odom Jr.

Lewis Hamilton

Liam Payne

Lili Reinhart

Lilly Singh

Lily Tomlin

Lindsey Vonn

Lisa Mishra

Lizzo

LL Cool J

Lola Lennox

Luis Fonsi

Lupita Nyong’o

Maluma

Maren Morris

Matt Bomer

Matthew Mcconaughey

Megan Rapinoe

Michael Bublé

Milky Chance

Naomi Osaka

Natti Natasha

Niall Horan

Nomzamo Mbatha

Oprah Winfrey

Paul McCartney

Pharrell Williams

P. K. Subban

Picture This

Priyanka Chopra

Rita Ora

Sam Heughan

Sam Smith

Samuel L. Jackson

Sarah Jessica Parker

Sebastián Yatra

Shah Rukh Khan

Shawn Mendes

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

Stevie Wonder

SuperM

Taylor Swift

The Killers

Tim Gunn

Usher

Vishal Mishra

Victoria Beckham

Zucchero