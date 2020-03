OnlyFans gratis per medici e infermieri che combattono il CoronaVirus: l’iniziativa di alcuni bellocci

PornHub ha deciso di regalare il pacchetto premium a tutti gli italiani, per farci passare un po’ di tempo piacevole in questa lunga quarantena. Un’iniziativa simile l’hanno avuta alcuni bellocci inglesi, capeggiati da Josh Moore. Il biondino della Lucas Entertainment ha deciso di regalare l’accesso al suo account OnlyFans a tutti gli infermieri e i medici (e a chiunque lavori in ospedale) che lottano contro il CoronaVirus.

Do you work for the NHS and need a bit of light relief to relax when you’re home?

You guys are all amazing and the entire nation is grateful for everything that you do.

Free onlyfans passes to anyone that works for the NHS. Just DM me your details.

THANK YOU 🙏🏻 pic.twitter.com/9EX9FNj6lm

— Official Josh Moore (@JoshMooreXXX) March 26, 2020