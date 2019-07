Opinionista di Maria De Filippi si candida per L’Isola dei Famosi

Dopo gli ex tronisti Luca Dorigo e Lucas Peracchi, un altro volto di Uomini e Donne si è candidato per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi: sto parlando di Jack Vanore, un tempo corteggiatore, poi tronista, infine opinionista. Insomma, gli manca solo di sedersi sugli scalini al posto di Maria De Filippi poi ha ricoperto tutti i ruoli. Jack ha infatti scritto su Instagram: “Reality show? Non sarebbe facilissimo perché ti mancherebbe tutto però farei L’Isola dei Famosi, sì”.

Sarebbe curioso vedere Jack Vanore alle prese con la sopravvivenza, soprattutto perché in passato a Uomini e Donne ci ha regalato molte soddisfazioni. Il suo nome sarà preso in considerazione da Alessia Marcuzzi, che tornerà con la nuova edizione nella primavera del 2020?

Oltre Luca Dorigo, Lucas Peracchi e Jack Vanore, anche una donna si è candidata per partecipare a L’Isola dei Famosi: è Maria Giovanna Elmi, già concorrente della terza edizione.

Isola dei Famosi, ecco perché non tornerà in Rai

L’Isola dei Famosi non tornerà in Rai (almeno per il momento) perché come confessato da Simona Ventura a Gay.it, Mediaset ha i diritti del format fino al prossimo anno e quindi anche la prossima edizione andrà in onda su Canale Cinque.