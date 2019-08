Orange Is The New Black, come è finito e che fine hanno fatto tutte le detenute di Litchfield

Orange Is The New Black ha chiuso i battenti dopo 7 stagioni di enorme successo ma, al contrario di molte serie tv, il finale non è stato decisivo o netto, lasciando molte storie aperte ed ipoteticamente ancora da raccontare.

Il 90% delle detenute è infatti ancora al fresco e tante sono state mostrate solo negli ultimi minuti dell’ultima puntata (la stessa dove ha fatto un breve cameo la ‘vera’ Piper), dato che dopo la fine della quinta stagione sono state trasferite in un altro carcere in Ohio. Ed è proprio grazie al trasferimento di Alex Vause in Ohio (richiesto dalla guardia McCullough, che nella vita reale fa coppia con ‘Daddy’), che siamo stati in grado di scoprire che fine avevano fatto tutte le vecchie detenute di Litchfield.

Orange Is The New Black, che fine hanno fatto le detenute

Piper Chapman, si trasferisce in Ohio per stare vicino ad Alex e trova lavoro in uno Starbucks

Alex Vause, finisce di scontare la sua pena (tre anni) nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Galina ‘Red’ Reznikov, affetta da demenza senile, finisce di scontare la sua pena nel reparto Florida

Suzanne Warren, finisce di scontare la sua pena nel reparto Florida

Taystee Jefferson, finisce di scontare la sua pena (ergastolo) e diventa presidentessa del fondo di micro-prestiti per ex detenute

Nicky Nichols, finisce di scontare la sua pena e diventa capo cucina, dopo il trasferimento al Florida di Red

Tiffany Doggett, muore per overdose

Dayanara Diaz, a causa del rientro in carcere della madre perde il controllo sul traffico di droga

Aleida Diaz, mette K.O. la figlia e prende il controllo sul traffico di droga

Lorna Morello, finisce di scontare la sua pena nel reparto Florida

Gloria Mendoza, viene rilasciata

Black Cindy, viene rilasciata

Big Boo, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Flaca Gonzalez, finisce di scontare la sua pena a Litchfield Max prendendosi cura delle detenute irregolari

Maritza Ramos, viene deportata

Maria Ruiz, finisce di scontare la sua pena a Litchfield Max

Blanca Flores, viene rilasciata

Frieda Berlin, finisce di scontare la sua pena a Litchfield Max progettando un evasione

Janae Watson, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Norma Romano, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Leanne Taylor, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Angie Rice, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Gina Murphy, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Yoga Jones, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Mei Chang, viene scovata senza regolare permesso di soggiorno e rischia l’espulsione

Anita DeMarco, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio

Judy King, ha scritto un libro sulla sua esperienza in carcere

Alison Abdullah, finisce di scontare la sua pena nel carcere di minima sicurezza dell’Ohio