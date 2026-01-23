Rai chiude il programma, Milo Infante in mezzo a una strada | Ecco chi lo sostituirà

Il popolare talk show di informazione e approfondimento di Rai 2 si appresta a un lungo periodo di interruzione, una decisione dettata da Viale Mazzini per far spazio a un evento di risonanza internazionale. Ore 14 e Milo Infante si fermano a lungo per le Olimpiadi invernali 2026. Rai 2 stravolge il palinsesto: scopri le date dello stop e del ritorno del talk show di successo. Questa pausa forzata ha già generato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, soprattutto considerando gli eccellenti risultati d’ascolto che il programma ha saputo conquistare nella sua fascia oraria.

Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30 circa, Ore 14 ha registrato picchi di share superiori al 9%, raggiungendo ben 1 milione e 100 mila telespettatori, numeri che Rai 2 non vedeva da anni. Un successo che rende lo stop ancora più sorprendente, ma inevitabile, dato che il secondo canale della televisione di Stato sarà la rete ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A partire dal 4 febbraio, infatti, la programmazione sarà interamente dedicata alle gare, stravolgendo il consueto palinsesto e mettendo in pausa anche la versione serale del programma.

Lo stop di ore 14: Quando si ferma e quando torna in onda

La notizia dello stop prolungato di Ore 14 ha colto di sorpresa molti, ma il calendario delle interruzioni è ormai definito. La pausa principale è dovuta, come anticipato, ai Giochi Olimpici Invernali del 2026. Per la versione pomeridiana di Ore 14, l’ultima puntata prima dello stop olimpico è prevista per giovedì 5 febbraio. Il programma tornerà poi regolarmente su Rai 2 a partire da lunedì 23 febbraio 2026, sempre nell’abituale orario delle 14.

Anche Ore 14 Sera, l’appuntamento in prime time che ha riscosso un notevole successo, subirà un’interruzione. Per la versione serale, lo stop è previsto con l’ultima puntata che andrà in onda il giovedì 29 gennaio. I telespettatori dovranno attendere fino a giovedì 5 marzo 2026 per il gran ritorno, previsto alle 21:20 su Rai 2. Non è l’unica interruzione in programma: è già prevista un’ulteriore brusca sospensione nel mese di maggio, questa volta per via del Giro d’Italia, che richiederà un nuovo stop del talk show. La possibilità che Milo Infante continui la sua programmazione anche a giugno resta, invece, ancora incerta, alimentando le speculazioni sul futuro.

Il futuro di ore 14: Riconferma e prospettive

Nonostante le interruzioni programmate, l’attenzione sul futuro di Ore 14 rimane alta. Gli eccellenti risultati di share e il milione e centomila telespettatori che ogni giorno si sintonizzano su Rai 2 dimostrano la solidità e l’apprezzamento del pubblico per il format condotto da Milo Infante. Questi numeri, che non si vedevano da tempo sul canale, rendono la prospettiva di una riconferma per la prossima stagione, a partire da settembre, altamente probabile, sebbene non ancora ufficializzata.

Il successo di Ore 14 si inserisce in un contesto televisivo sempre più competitivo, dove l’informazione approfondita e un volto rassicurante come quello di Infante rappresentano un punto fermo per molti. La speranza, sia per la redazione che per i fedelissimi del programma, è di ritrovare in onda l’intera squadra al completo, superate le sfide imposte dagli eventi sportivi. L’incertezza sulla programmazione di giugno e la futura riconferma per settembre tengono banco, ma i dati d’ascolto parlano chiaro: Ore 14 è diventato un appuntamento irrinunciabile per una fetta consistente del pubblico di Rai 2, che attende con impazienza il suo ritorno.