Ornella Muti: “Barbara d’Urso ha fatto una denuncia penale a mia figlia, ecco i motivi”

Naike Rivelli deve avere il dente avvelenato con Barbara d’Urso, nel 2018 infatti dichiarò che non avrebbe più messo piede nei programmi di Carmelita.

“Testate giornalistiche in tv, conduttrici che non frequenterò mai più. Aveva ragione la mamma quando mi diceva che in certe trasmissioni è meglio non apparire, la mamma ha sempre ragione!” Contro certe superficiali leggerezze, su temi importanti nessun spessore attuale, nessuna lezione. Falsi perbenismi, mi vergogno di aver mai partecipato. Mai più, mai più da Barbie in TV”.

Un anno dopo la Rivelli parlò di un presunto amante di Barbara facendo strane allusioni. La d’Urso si sarà stancata e pare abbia denunciato Naike, a farcelo sapere è stata Ornella Muti, che ha rivolto un messaggio alla conduttrice di Pomeriggio 5: “Barbara ma davvero hai fatto una denuncia penale a Naike? Non posso credere che tu abbia fatto una cosa così a Naike, a mia figlia. […] Sono qui perché i figli non si toccano, cara Barbara D’Urso. Poi una mamma amica che denuncia i figli… Forse non siamo così amiche”.

Non è finita qui, perché poche ore fa Naike ha fatto una bislacca imitazione di Barbara e subito dopo ha rivelato i motivi della denuncia ricevuta.

“Volevo dire le ultime cose sulla signora Barbara d’Urso, perché poi anche io ho dei legali ottimi che si occuperanno della cosa. Nelle tue trasmissioni hai fatto venire ogni genere di persone, con ogni stato d’animo e hai fatto audience su queste. Hai parlato delle emozioni, della disperazione ed hai fatto annunciare tutto in tv creando mega gossip. Quindi chi la fa l’aspetti. Diffamare significa affermare cose non vere di qualcuno, nelle tue trasmissioni vengono affermate regolarmente cose che vanno verificate se sono vere. Dalla d’Urso quindi si può dire tutto, ma nei salotti di casa non si può dire nulla. Perché c’è un’indagine penale per me? La prima pare che io abbia sfruttato il suo nome. La seconda cosa è stata quella di averla diffamata. pare che si riferisca ad un post in cui dicevo che voci di corridoio dicevano che la signora Barbara d’Urso aveva un amante a Mediaset. Hai avuto Sgarbi che ti ha detto che sei una raccomandata. Io non ho detto che è sicuro, ho riportato delle voci. Non è che hai la coda di paglia? Io ho fatto humor su Barbara d’Urso, lei mi ha preso troppo sul serio”.

Il video di Naike per Barbara d’Urso.