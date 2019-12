Ornella Vanoni: “Mi faccio sempre una canna prima di dormire, mi servono badanti che rollano”

Due settimane fa Ornella Vanoni ha invaso i social con il video della sua gaffe a Una Storia da Cantare e adesso è tornata con una nuova perla. La cantante di Una Ragione di Più ospite di

In arte, il nuovo programma di Rai3 con Pino Strabioli, ha parlato di una sua abitudine bislacca. Ornella ha detto che da molti anni si fa una canna prima di andare a dormire e che in futuro avrà bisogno di una badante che rolla.

“Mi faccio una canna prima di andare a dormire la sera. Un giorno mi hanno fatto fumare una canna, e ho dormito. Ho pensato: “Vuoi vedere che è la mia medicina?”. Il mio psichiatra mi ha detto: “A un altro non lo direi. Lei sta bene così, lo faccia! Ormai sono 55 anni che te le fai”. Quindi dovrò trovare delle badanti che rollano”.

Sui social sono impazziti per questa dichiarazione, ma in realtà Ornella Vanoni aveva già detto di usare questo rimedio particolare per dormire. In un’intervista rilasciata lo scorso settembre a Vanity Fair la cantante aveva già detto di fumare una canna prima di andare a letto.

“Il mio rapporto con le droghe? Diciamo che è legato agli anni con Giorgio. Adesso la sera fumo una canna prima di addormentarmi. Mi serve per dormire, per 20 anni l’ho fatto poco e male. Sa cos’è? Le persone come me hanno un cervello simile a una lampadina sempre accesa”.

Ornella Vanoni a In Arte: il video della puntata