Ornella Vanoni non sa di essere in diretta, interrompe l’esibizione e sbotta: “Ca**o questo lo tagliate”

Ieri sera su Rai Uno è andata in onda il primo appuntamento con Una Storia da Cantare. La prima puntata era dedicata a Fabrizio De André e tra i tanti ospiti c’era anche Ornella Vanoni, che ha cantato ‘Bocca di Rosa’.

“E na na na na na ne ne. Non si vede un ca**o scusate. Dai con questa luce. Ricomincio. Scusate. Ca**o lo togliate perché non sta bene e poi non mi chiamano più. Però è assurdo che c’ho una luce qui. Ricominciamo. Dai, ca**o non l’ho detto”.