Con dicembre arrivano immancabili due cose: le classifiche musicali (e non solo) di fine anno e l’oroscopo con la lista dei segni più fortunati. La prima classifica dell’oroscopo 2020 è stata stilata da ‘Oroscopo di Oggi e Domani‘. Stando a quello che riporta il noto portale di astrologia, il prossimo anno i favoriti saranno i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Ovviamente c’è da considerare il passaggio di Saturno che per alcuni segni sarà davvero molto pesante e smorzerà leggermente l’influsso positivo di Giove.

Oroscopo 2020: la classifica dei segni più fortunati

Capricorno – 10 Stelle

Vergine – 9 Stelle

Toro – 8 Stelle

Pesci – 7 Stelle

Scorpione – 6 Stelle

Sagittario – 6 Stelle

Leone – 6 Stelle

Acquario – 5 Stelle

Gemelli – 5 Stelle

Ariete – 5 Stelle

Bilancia – 4 Stelle

Cancro – 3 Stelle

A voi com’è andata b!tches? Io da Acquario mi sono beccato solo 5 stelle.



Oroscopo 2020. Segni zodiacali di fuoco e la fortuna. Ariete, Leone, Sagittario:

Giove in Capricorno non aiuta il segno Ariete poichè la sua quadratura blocca molti progetti e non permette di vivere di favorevoli illusioni e sogni. Insomma coloro che sono nati sotto questo segno dello zodiaco dovranno stare molto attenti ed evitare di fare passi falsi. Trappole, truffe, sogni irraggiungibili che diventano un’arma a doppio taglio per la vostra vita. Poca stabilità nella vostra vita durante questi mesi e la possibilità di rompere alcuni equilibri a livello sentimentale e professionale ma anche familiare. Investimenti finanziari e acquisti di immobili possono creare numerosi problemi burocratici o legali oppure moltissimi fastidi difficili da risolvere. Dovete proseguire un passo alla volta, cercando di valutare ogni situazione senza credere a quello che vedete che apparentemente è buono ma che può nascondere insidie. Cercate di evitare viaggi molto lontani perchè durante gli spostamenti possono capitare piccoli o grandi incidenti come cadute, fratture, problemi alle ossa o ai denti. Questi dodici mesi invece sono abbastanza neutrali per il segno zodiacale del Leone che non è favorito ma neanche sfavorito dai due pianeti e quindi alcuni periodi di fortuna potranno alternarsi ad alcuni periodi di sfortuna ma bisogna considerare anche la quadratura di Urano che non permette di rinnovare la vita del Leone in base alle sue esigenze. Costrizioni da affrontare e durante alcuni mesi il desiderio di buttare tutto all’aria sarà molto forte ma voi cercate di trovare un buon equilibrio interiore. Lavoro e amore però possono andare abbastanza bene se non siete troppo orgogliosi. Bisogna ritrovare un senso di armonia verso le altre persone senza pensare di essere molto meglio di loro perchè questo senso di supremazia può soltanto arrecare molti danni alle relazioni interpersonali. Il passaggio di Giove nella seconda casa astrologica del Sagittario è un evento molto positivo proprio per questo segno zodiacale che può finalmente raccogliere quello che ha seminato durante lo scorso anno. Eccellente periodo per investire denaro, per acquistare immobili, per affittare o vendere casa oppure per realizzare un importante progetto lavorativo o sentimentale con il vostro partner. Il vostro portafoglio si gonfierà e potrete spendere più denaro anche per cose meno importanti e poco vitali. Saturno consolida la vostra vita lavorativa e i liberi professionisti vedranno aumentare i loro clienti e guadagni. Molte spese per aprire un negozio, per avviare una nuova attività professionale, per acquistare strumenti utili per il lavoro oppure per arredare una nuova casa o ancora per comprare una bellissima automobile.

Oroscopo 2020. Segni zodiacali di terra e la fortuna. Toro, Vergine, Capricorno:

Giove è con voi ma anche Saturno offre i suoi favorevoli influssi. Il segno zodiacale del Toro deve affrontare un periodo abbastanza complicato perchè sente l’esigenza di cambiare qualcosa nella sua vita, di gettare via qualcosa che oramai non serve più e che è diventato inutile. Urano nel cielo del Toro chiede questo ma se ciò avverrà allora questi mesi saranno davvero molto favorevoli sotto la spinta astrologica di Giove e Saturno che porteranno molta fortuna nel lavoro e anche in amore. Se chiudete la vostra storia d’amore allora potrete incontrare una nuova persona che vi farà battere forte il cuore e se lasciate un lavoro troppo monotono o poco soddisfacente sotto il profilo economico, allora Giove e Saturno potranno portare eccellenti occasioni professionali. Nuovi, accordi, contratti, collaborazioni. Tutto quello che è nuovo può portare fortuna ma non dovete avere pensieri troppo fissi e aprire la vostra mente a situazioni che non conoscete e che possono portare tanta paura e timore ma che si riveleranno incredibilmente positivi per il vostro progresso materiale e spirituale. Il segno zodiacale della Vergine potrà vivere un anno 2020 davvero strepitoso in tutti i settori della sua vita ma soprattutto i successi potranno arrivare nel lavoro con nuovi guadagni, nuove possibilità e la concretezza, la stabilità, a livello economico. Se dovete fare investimenti finanziari allora tutti questi mesi, da Gennaio a Dicembre, sono davvero eccellenti e se dovete cambiare città, iniziare un nuovo percorso lavorativo, andare a convivere con la persona che amate oppure scegliere la data del matrimonio, tutti questi eventi sono possibili ma possono accadere soltanto se voi non vi fermate troppo a ragionare, perchè il vostro vero problema è pensare troppo senza seguire l’istino che invece quest’anno potrà rendere la vostra vita più bella ed entusiasmante. E se Giove, Saturno, Urano sono positivi per i segni zodiacali Toro e Vergine, allora l’apoteosi si raggiunge con il segno del Capricorno che vivrà forse uno dei migliori periodi della sua vita. Molte persone nate sotto questo segno dello zodiaco, potranno ottenere successi duraturi e stabili nel tempo, anche per anni, senza mettere troppo impegno ma proprio grazie ad una grandissima fortuna nel settore lavorativo, professionale, familiare. Matrimoni, convivenze, figli, esami facilmente superabili, trasferimenti, promozioni, nuovi lavori. Tanta serenità e grandi energie da sfruttare anche sotto le lenzuola e nei periodi in cui anche Marte offrirà il suo benefico influsso. Concretezza ed ostinazione sono due qualità del Capricorno che viaggeranno insieme alla fortuna durante questo incredibile periodo.

Oroscopo 2020. Segni zodiacali di aria e la fortuna. Gemelli, Bilancia, Acquario:

per quanto riguarda il primo segno zodiacale con elemento aria, le cose possono essere abbastanza monotone durante questi mesi e la fortuna non sarà molto presente nella vita. Le posizioni neutrali di Giove e Saturno non contribuiscono ad avere un periodo molto importante e tutto quello che arriva nella vita sarà tutto merito del grande impegno. Un evento importante però influenza il segno dei Gemelli e cioè il passaggio di Urano nella dodicesima casa astrologica. Questo passaggio planetario non è molto bello perchè può indicare seri ostacoli da affrontare a livello economico con parecchie spese che possono arrivare in modo davvero imprevisto. Quindi dovete cercare di risparmiare denaro senza gettare via inutilmente soldi in cose che non sono indispensabili. Le cose sono ancora più complicate per coloro che sono nati sotto il segno zodiacale della Bilancia poichè Giove e Saturno saranno in quadratura come per il segno Ariete. Purtroppo non dovete commettere errori, non dovete credere a tutti coloro che promettono di farvi diventare ricchi oppure dicono di essere il vostro salvatore. Truffe, inganni, investimenti immobiliari e finanziari sbagliati che possono rovinare la vostra situazione economica e destabilizzare la vostra vita in tutti i settori. Quindi cattiva fortuna con Giove e Saturno uniti per bloccare il vostro cammino. Cercate di essere sereni e non fare scelte importanti durante questo anno. In amore non fate la scelta di sposarvi o di andare a convivere perchè una separazione sentimentale potrebbe essere molto probabile ma anche nel lavoro non lasciate una vecchia situazione per un nuovo percorso che può essere pieno di ostacoli. Per quanto riguarda il segno zodiacale Acquario, purtroppo Giove e Saturno navigano nella vostra dodicesima casa astrologica mentre Urano è in quadratura con il vostro cielo. Un anno terribile per alcuni di voi ma che può essere utilissimo per buttare via tutto quello che è diventato una pesante zavorra. Le storie d’amore che sono in crisi da molto tempo adesso devono essere chiuse per aprire le porte ad un nuovo amore ma la cosa migliore da fare è rimanere soli, con la vostra libertà, per pensare ai futuri progetti familiari e lavorativi. Grossi ostacoli a livello professionale con spese da affrontare molto complesse ma soprattutto problemi legali e burocratici che non permettono di trovare una facile soluzione. Denaro in forte calo e malesseri a livello fisico.

Oroscopo 2020. Segni zodiacali di acqua e la fortuna. Cancro, Scorpione, Pesci:

il segno zodiacale del Cancro è assolutamente in serie difficoltà in tutti i settori della sua vita con Giove e Saturno in opposizione che non permettono di concretizzare vari progetti. Davvero un anno molto complicato con parecchi nemici da affrontare che si nascondono e vengono fuori per colpire in momenti imprevedibili. Occorre avere una grandissima forza interiore per proseguire lungo un cammino molto complicato e in cui cadere sarà molto facile ma bisogna rialzarsi. Assolutamente non bisogna fare investimenti finanziari, bisogna evitare collaborazioni rischiose e non bisogna dare fiducia a persone che conoscete molto poco. Fortunatamente Urano in sestile permette di capire cosa è meglio buttare via della vostra vita e cosa fare entrare. Se l’opposizione di Giove e Saturno possono essere tremendi per le persone nate sotto il segno zodiacale Cancro, questi due pianeti sono invece molto favorevoli per il progresso del segno di acqua dello Scorpione che può ottenere importanti successi, ottimi guadagni ma soprattutto realizzare alcuni progetti che non è stato possibile raggiungere negli anni passati. Grande fortuna negli investimenti finanziari e nelle nuove relazioni sentimentali e anche cambiamenti di residenza, di città, di lavoro, potranno portare molta fortuna ma per voi Urano è in netta opposizione nel cielo e questo significa che non dovete fare scelte senza pensare, non dovete fare il passo più lungo della gamba perchè, altrimenti, alcuni equilibri familiari, sentimentali, professionali, potranno essere distrutti senza possibilità di poter recuperare nulla. Quindi fortuna ma anche un periodo in cui il potere distruttivi può creare molti danni. Il segno zodiacale Pesci è uno dei segni dello zodiaco più fortunati durante questo nuovo anno perchè Giove, Saturno e Urano sono in una ottima posizione astrologica nel cielo e possono indicare la possibilità di avere grandissima fortuna nella realizzazione di un importante progetto ma in generale tutti i settori della sua esistenza possono essere molto favorevoli. Intanto il destino sarà molto benevolo nel lavoro e soprattutto per coloro che vorranno rischiare di intraprendere nuove strade professionali ma anche per coloro che cercheranno un nuovo lavoro dopo aver lasciato un altro lavoro. Grandi eventi in amore con la possibilità di incontrare una persona che farà battere forte il cuore. Stravolgimenti in famiglia con l’arrivo di un bambino, di un animale. Scelta di sposarsi o di andare a convivere, investimenti immobiliari e finanziari molto redditizi e una popolarità che cresce ogni giorno. Risoluzione di problemi legali e burocratici e anche fortuna al gioco.