Oroscopo 2020: la classifica dei segni più HOT del prossimo anno

Dopo aver letto la classifica dei segni più fortunati del prossimo anno dell’astrologa Ginny Chiara Viola di FanPage, ecco oggi un’altra classifica stilata da lei: quella dei segni più HOT del 2020.

Come spiegato dall’astrologa su FanPage, i due pianeti che determinano il desiderio sessuale sono Marte e Plutone e non Venere, come credono in molti, dato che quello è “l’amore inteso in senso più tradizionale, emotivo e sensibile” non passionale.

Proprio come nella classifica dei segni più fortunati, anche in questo caso quelli più calienti sono il Toro, la Vergine ed il Capricorno. Fanalino di coda anche in questo caso è il Cancro, che non solo sarà il segno meno fortunato, ma anche quello che avrà meno voglia di trasgressioni.

Cari Cancro, mi dispiace.



Oroscopo 2020, la classifica dei segni più HOT (secondo Ginny Chiara Viola di FanPage)

1) Toro

2) Vergine

3) Capricorno

4) Leone

5) Sagittario

6) Scorpione

7) Ariete

8) Pesci

9) Gemelli

10) Acquario

11) Bilancia

12) Cancro

Oroscopo 2020, la classifica dei segni più fortunati (secondo Ginny Chiara Viola di FanPage)

1) Vergine

2) Toro

3) Capricorno

4) Pesci

5) Scorpione

6) Sagittario

7) Leone

8) Acquario

9) Gemelli

10) Bilancia

11) Ariete

12) Cancro