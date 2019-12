Oroscopo 2020 di Paolo Fox e la classifica dei segni più fortunati

Dopo la classifica di Oggi e Domani, ecco l’oroscopo 2020 più atteso, quello di Paolo Fox. Il famoso astrologo ha pubblicato in anteprima per il Corriere della Sera le previsioni segno per segno per l’anno prossimo.

Oroscopo 2020 di Paolo Fox.

Ariete, l’oroscopo 2020

«Nel 2019 l’Ariete si è sentito precario in tutto: nella vita professionale e in amore. Ma se gli inizi del 2020 saranno ancora tortuosi la primavera sorprenderà con un percorso in discesa. Da aprile Venere è favorevole».

Toro, l’oroscopo 2020

«Buone opportunità già da febbraio, a patto che il Toro, testardo e conservatore, sappia aprirsi al nuovo. Si scoprirà così un rivoluzionario. Aumenterà la carica, la voglia di fare, l’irruenza. Per chi vuole sposarsi o avere un figlio, sarà un anno importante».

Gemelli, l’oroscopo 2020

«Non escludo che i gemelli, estrosi di natura, abbiano chiuso il 2019 con qualche problema legale o finanziario. Il 2020 è l’occasione per tornare alla tranquillità. Il lungo transito di Venere nel segno, dal 3 aprile fino al 7 agosto, annuncia anche belle emozioni in amore».

Cancro, l’oroscopo 2020

«Il cancro assorbe tutte le emozioni dall’esterno. Ecco perché non riesce a fare finta di nulla quando c’è qualcosa che non va. Deve parlare, sfogarsi, rimproverare! Agosto sarà il mese degli incontri importanti ma prima dovrà fare attenzione a non rovinare rapporti e collaborazioni».

Leone, l’oroscopo 2020

«Lui deve sempre primeggiare, a costo di fare scelte azzardate. Ma attenzione: il rischio è che perda soldi e credibilità. Primavera intrigante per l’amore e cambio di ruolo nel lavoro nella parte centrale dell’anno. Tra fine aprile e giugno Saturno è in opposizione».

Vergine, l’oroscopo 2020

«Un grande cielo per la Vergine. Sarà un anno di importanza epocale, anche per chi ha perso affetti importanti e ritroverà invece forza e coraggio. La Vergine costruisce, pianifica, ordina. Chi ci sa fare avrà fortuna e successo tra gennaio e febbraio. Creatività al massimo»

Bilancia, l’oroscopo 2020

«Certe situazioni sono arrivate al limite, al punto che la Bilancia perderà le staffe già a inizio anno. E pensare che è un segno diplomatico! Ma gennaio e febbraio segna per loro un cambiamento netto nelle collaborazioni, a volte con chiusure inevitabili. Cautela in amore fino a marzo; la passione arriva in primavera e, a fine anno, la realizzazione di un grande progetto»

Scorpione, l’oroscopo 2020

« Lo Scorpione è metodico; se alza la voce è per mascherare un animo nobile ma vulnerabile. Sarà un grande anno, con Giove e Saturno favorevoli, soprattutto per chi cerca nuovi ruoli. L’amore? Bene da maggio. In autunno cambio di scena; a dicembre il severo Saturno impone una revisione totale della vita».

Sagittario, l’oroscopo 2020

«Ecco il segno più intraprendente dello zodiaco. Con lui non ci si annoia mai, ma cambia idea repentinamente. Nel 2020 aumenta il desiderio di viaggiare, scappare… e di chiudere col passato. Coppie fate quindi attenzione, soprattutto in primavera. L’anno si chiude con un Saturno favorevole sul lavoro».

Capricorno, l’oroscopo 2020

«Il Capricorno vuole cambiare tutto, ripartire da zero, e il 2020 sarà un anno costruttivo: chi deve ampliare o sviluppare un’attività approfitti del nuovo transito di Saturno nel segno. Scelte epocali in amore».

Acquario, l’oroscopo 2020

«L’acquario è come il vento: si nutre di libertà e utopie. Il 2019 non è stato facile e il 2020 si apre con Urano dissonante, ma la primavera è già ottima per l’amore e, a fine anno, Giove e Saturno sono molto attivi: la crescita professionale è assicurata».

Pesci, l’oroscopo 2020

«Sono emotivi e lo mascherano con un atteggiamento forzatamente aggressivo. La loro primavera per l’amore è conflittuale, ma il 2020 è positivo per chi ha un’attività a contatto con il pubblico e necessita di consensi per ottenere successo».

La classifica dei segni più fortunati del 2020 (di Blasting News)

1° posto Leone: finanze ‘top’. Grazie al lungo transito nel loro Elemento di Marte e dei Pianeti Lenti di Terra il settore economico andrà presumibilmente a gonfie vele.

Probabili ritorni amorosi.

2° posto Toro: figli in arrivo. Il 2020 sarà un anno dove i nativi che vorranno ‘allargare’ la famiglia troveranno i favori degli Astri. Le finanze viaggeranno sui binari della tranquillità tanto che potranno permettersi qualche acquisto agognato da tempo.

3° posto Capricorno: espansioni. I nativi, grazie alle tre congiunzioni che coinvolgono segni di Terra, vorranno presumibilmente espandere i propri orizzonti professionali e le possibilità di riuscirci sono parecchie.

4° posto Vergine: flirt. I single del segno saranno ‘baciati’ dalle effemeridi annuali che favoriranno l’insorgere di stuzzicanti flirt. Avranno, inoltre, la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

5° posto Ariete: passionali. Sul fronte professionali bisognerà probabilmente accontentarsi di svariate opportunità ma poco soddisfacenti economicamente. In amore, invece, sarà un anno passionale per svariati mesi grazie allo spostamento di Marte nel loro segno da fine giugno.

6° posto Sagittario: incontri professionali. Le nuove conoscenze di quest’anno potrebbero risultare determinanti per il loro percorso professionale. I nativi che vivono una relazione stabile saranno colti da un’irrefrenabile voglia di ‘scappatelle’.

7° posto Bilancia: nuovi amori. I nati del segno in questo anno che sta per cominciare potrebbero innamorarsi di persone già impegnate ma ciò non li scoraggerà nel portare il ‘risultato’ a casa. Attriti professionali in vista.

8° posto Scorpione: revisioni finanziarie. Il fronte economico, come ‘suggeriscono’ Urano e Saturno in angolo dissonante, andrà revisionato con dovizia eliminando le spese superflue. In coppia aleggerà presumibilmente il ‘fantasma’ dell’insoddisfazione.

9° posto Gemelli: primavera ‘flop’. Nella stagione primaverile, a causa sopratutto di Saturno in moto retrogrado nell’Acquario, il fronte lavorativo dei nati Gemelli subirà qualche stravolgimento che non riusciranno a metabolizzare in tempi rapidi. Nel focolare domestico per svariati mesi si registrerà una mancanza d’affiatamento ed affettuosità col partner.

10° posto Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni in questo 2020 i nativi sentiranno una forte gelosia verso l’amato bene, che esterneranno nelle maniere meno idonee. Nervosismo nell’ambiente lavorativo.

11° posto Cancro: spossati. Le energie potrebbero venir meno per lunghi tratti del nuovo anno e ciò influirà nel settore professionale, dove i capi li redarguiranno, ed in coppia, dove il partner li accuserà di trascuratezza.

12° posto Pesci: alle strette. Quest’anno la maggior parte dei Pianeti Lenti di Terra abbandoneranno l’Elemento ma, prima di passare ad altro domicilio, vorranno ‘sottolineare’ come l’impegno dia dei risultati meritati.

B!tches com’è andata questa volta? Io sono stato piazzato al 10° posto…



Fonte: Corriere della Sera, Blasting News