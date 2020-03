Oroscopo di Paolo Fox annullato a causa CoronaVirus: ecco cosa è successo

Paolo Fox è certezza e sicurezza, ma purtroppo a causa dell’emergenza CoronaVirus ha deciso di annullare il proprio Oroscopo.

L’astrologo ha infatti deciso di sua spontanea volontà di disertare l’ultima puntata de I Fatti Vostri ed a spiegarne il motivo è stato Giancarlo Magalli, attribuendo proprio al CoronVirus la motivazione.

“Paolo è una persona seria, ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’: ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque”.