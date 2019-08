Oskar, il prete palestrato che ha fatto innamorare il web

B!tches vi presento Oskar Arngarden, un belloccio svedese di 35 anni, diventato popolare sul web negli ultimi giorni. Biondo, occhi azzurri, muscoli al posto giusto e qualche tatuaggio, nulla di diverso dai milioni di influencer più o meno poracci che ci sono sui social, se non fosse che Oskar è un prete luterano della Chiesa di Svezia.

“Servire il Signore non è un limite per me e nemmeno una stranezza. […] Uno dei miei tatuaggi è ‘Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.’

Quanto è importante ascoltare l’un l’altro e prenderci del tempo l’uno per l’altro. Le relazioni sono davvero ciò che ci rende ricchi. Il mio rapporto con Dio si basa sulla preghiera, per questo valorizzo le parole come “grazie”, “scusa” e “aiuto”. Queste tre parole mi rendono consapevole di ciò che fa bene alla mia vita e mi insegnano a combattere ogni giorno.”