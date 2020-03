Le serie tv regalano materiale medico agli ospedali: alla lista anche Pose di Netflix

In America sono molte le produzioni delle serie TV che hanno regalato materiale medico agli ospedali, da The Good Doctor a Station 19 (che essendo una serie sui Vigili del Fuoco ha donato le mascherine), fino a Grey’s Anatomy che la scorsa settimana ha rifornito gli ospedali di abiti, guanti e maschere protettive:

“In Grey’s Anatomy abbiamo un’enorme fornitura di abiti e guanti che stiamo donando. Siamo sopraffatti dalla gratitudine per i nostri operatori sanitari. Ovviamente oltre alle nostre donazioni dobbiamo fare la nostra parte per aiutare gli operatori sanitari: rimanere a casa”.

Questa volta è stato Ryan Murphy a voler far del bene, donando il proprio materiale medico ad un ospedale di New York.

“Nella mia serie Pose uno dei nostri set è un ospedale dove nella terza stagione Blanca lavorerà come consulente per l’AIDS/HIV. Oggi abbiamo donato tutti i nostri materiali all’ospedale del Mount Sinai per aiutare dottori ed infermieri a combattere l’epidemia di Covid-19”.