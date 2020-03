Ospite di Barbara d’Urso: “Mi pento di essere andato nel suo programma”

Sembra che tra certi personaggi che hanno preso parte ai programmi di Barbara d’Urso stia andando di moda sputare nel piatto dove hanno mangiato. Sgarbi ha attaccato la conduttrice e i suoi show, Feltri ha definito Live “un canile” e adesso è la volta di Gianfranco D’Angelo. Il comico intervistato da Libero ha dichiarato che si pente di essere stato a Live Non è la d’Urso a parlare della sua pensione ed ha aggiunto che gli opinionisti in studio generano polemiche solo per fare ascolti.

“Sì, ho detto che la pensione è bassa, ma non volevo lamentarmi. Mi pento di essere andato in televisione da Barbara d’Urso a parlare di questo argomento. Che lavoro da 55 anni, ho sempre lavorato, e rispetto ad altre persone la pensione che prendo non è alta. Mi hanno pregato di andare in tv, allora ci sono andato. Ma mi sono pentito, perché poi sono nati equivoci, gli opinionisti scatenano polemiche per fare ascolti. Mi sono trovato in mezzo ad accuse assurde: che mi lamentavo, che ci sono persone che percepiscono il minimo. Lo so bene anche io. Dico che non posso godermi quello che ho costruito. E basta”.

Anche Selvaggia Lucarelli ha attaccato certi ospiti di Barbara d’Urso.

“Questa manfrina degli ospiti che ci vanno pagati profumatamente (quindi complici) e che poi la schifano pubblicamente, comincia a essere peggio della D’Urso stessa. State a casa”.

Gianfranco D’Angelo: “Prendo 1700 euro di pensione e quindi non ce la faccio a pagare tutto”#noneladurso pic.twitter.com/JoUTCfvht1 — Sid Apple (@AppleQuiSid) November 18, 2019

Gianfranco D’Angelo:”€1700,00 di pensione, troppo poco”… Artigiana (parrucchiera) 60 anni di lavoro… e dico LAVORO.. €700,00 Gianfranco D’Angelo e combriccola, ma vaffanculo va!!!!!!!#noneladurso pic.twitter.com/V0KTroLhJF — Fanfullicchia 🍭 (@funny_dreamer16) November 18, 2019