Il padre di Britney Spears torna all’attacco: chiede più controllo sulla vita della popstar

Se nelle scorse settimane la madre di Britney Spears si è fatta avanti ed ha chiesto di avere un ruolo attivo nella vita della popstar, ma adesso è il padre a fare la sua mossa.

Jamie Spears ha chiesto al giudice di non porre fine alla conservatorship (come vorrebbe Britney), ma addirittura di estenderla ad altri tre stati. Oltre in California, l’uomo vorrebbe avere potere decisionale sulla vita di Britney anche in Florida, Louisiana e alle Hawaii. Il motivo? La principessa del pop viaggia spesso in questi stati e la famiglia Spears ha delle proprietà proprio in Florida, Louisiana e alle Hawaii.

“L’uomo non vuole che venga chiusa la conservatorship e chiede di più. – si legge su Blast – Inoltre il documento afferma che Jamie vuole che la tutela venga estesa anche in Florida, Louisiana e Hawaii, ma non fornisce una spiegazione sul perché. Come mai proprio adesso Jamie ha scelto di fare questa richiesta? La nostra fonte affidabile dice che Britney viaggia regolarmente alle Hawaii, specialmente durante l’estate e Jamie sta pensando di tenere la figlia sotto controllo, anche se è in vacanza. Ha paura che sfugga dal suo controllo. C’è un’altra richiesta interessante che Jamie ha fatto. Il padre della cantante ha chiesto al giudice che se qualcuno provasse a contestare la conservatorship in un altro stato, o magari chiedere uno nuovo tutore, il tribunale di quello stato sarebbe costretto a riconoscere l’ordine della California, che garantisce a lui tutti i poteri su Britney. Però è bene chiarire che la conservatorship è attualmente sotto un microscopio in quanto il giudice la scorsa settimana ha ordinato a un investigatore giudiziario di indagare su tutto il team di Britney, incluso Jamie. Inoltre un esperto valuterà lo stato mentale della popstar. A Britney viene ordinato di sottoporsi a una valutazione per determinare se le restrizioni sulla sua libertà personale debbano essere sciolte.”

Ma Jamie non stava così male da far andare in crisi sua figlia (tanto da portarla a chiudersi in un centro psichiatrico)? Un uomo gravemente malato adesso intende estendere la conservatorship in più stati?



TMZ confirming AGAIN that Jamie Spears wants to keep holding Britney hostage. “Our sources say Jamie knows what’s up & believes there are people out there in social media pulling the strings in the “#FreeBritney” movement who might attempt to wrestle her away if she leaves CA” — Bruci (@xBruci) 22 maggio 2019

I don’t know how true this is, but if it is, Jamie has no plans to end the conservatorship during his lifetime. Pathetic. He wants control in California, Florida, Hawaii, AND Louisiana…🤔🤔🤔 #FreeBritney pic.twitter.com/GfTP1plSe9 — Bruci (@xBruci) 22 maggio 2019