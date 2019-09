Padre Livio Fanzaga su Radio Maria paragona il nuovo governo all’Anticristo: “Faranno le adozioni gay e l’eutanasia”

Don Livio Fanzaga è tornato ad attaccare i diritti LGBT su Radio Maria. Qualche giorno fa il prete se l’è presa con il nuovo governo PD/5 Stelle, accostandolo all’Anticristo e prevedendo l’introduzione di leggi che legalizzino le adozioni gay e l’eutanasia (ma magari).

“Conte ha parlato recentemente di andare verso un nuovo umanesimo. Ma cosa significa?

Progettare un uomo nuovo, un uomo planetario non ha nulla a che fare con il Cristianesimo. Semmai è fondare una religione su un uomo Dio. Il concetto di nuovo umanesimo di Giuseppe Conte affonda le sue radici nel paganesimo, nell’umanesimo del rinascimento, che emarginava Dio. Con il rinascimento si è messo al centro del mondo l’uomo e non Dio.

Il Diavolo c’è. Non dimentichiamo quello che ha detto Paolo XI: In questi anni si sono confrontati due schieramenti, lo schieramento di Dio che si fa uomo dei cristiani e quello di tutti gli altri, dell’uomo che si fa Dio, quelli che marciano con l’Anticristo.

Attenzione, non sarà facile individuare l’Anticristo. Lui verrà vestito da grande umanitario. Nuovo umanesimo figlioli. Parlerà di pace, abbondanza. Scriverà libri su una nuovo modo di vedere Dio. farà sprofondare gli uomini nella vergogna se non saranno ‘aperti di mente e liberali’. Accrescerà l’amore per l’amore e diminuirà l’amore per la persona. Dirà che libererà gli uomini dal fascismo e della superstizione. Ma avrà un segreto: non crederà in Dio. La sua religione sarà la fratellanza umana, globale, ma senza Dio.

Aspettatevi nei prossimi programmi del nuovo governo, aspettatevi le realizzazioni del nuovo umanesimo, le adozioni gay, l’eutanasia, la droga libera e la più grave di tutte, verrà messaa rischio la libertà d’educazione per i genitori che non potranno insegnare la religione ai figli.

Ma alla fine la Madonna vincerà e noi vinceremo per tutti.

Amici state attenti, se perdete la fede, perdete l’anima.”