Padre picchia il figlio perché gay – l’orrendo video fa il giro del web

Nelle ultime 48 ore su Twitter sta circolando un video (caricato da più profili) in cui si vede un padre che colpisce ripetutamente il figlio con un bastone. Il ragazzino urla e si dispera e nemmeno l’intervento di una donna riesce a riportare la calma.

Stando alla versione degli account che hanno caricato la clip, pare che l’uomo abbia scoperto l’omosessualità del figlio e che per questo l’abbia picchiato.

Ma la cosa ancora più schifosa è che ci sono diversi tweet di supporto al padre, in cui viene offeso e deriso il ragazzo: “Questo si merita quel fr**io”, “Quel cicc*ne nemmeno si difende“.

Fortunatamente qualcuno ha dimostrato di ragionare: “Questo è un abuso di minori, la violenza è da uomini delle caverne, la violenza non è mai giustificabile se non per autodifesa, non si può cambiare un bambino. Facendo così rischia solo di crescere un uomo violento che penserà che tutto si risolve con le botte.”, “L’omosessualità non si cambia con la violenza”, “Viviamo nel 21° secolo, non c’è motivo di trattare i nostri figli con violenza. Se non possiamo comunicare con i nostri figli in modo civile, allora c’è qualcosa di sbagliato in noi come genitori”, “Può colpirlo per tutta la vita, non cambierà, è nato così e lui deve accettarlo. Lui è un essere umano, mentre odiare i gay non è normale”, “Pensa di farlo diventare etero picchiandolo? Questo uomo è pazzo”, “Gli omofobi sono gli unici anormali, spesso sono gay repressi che nascondono l’omosessualità sotto il loro schifoso machismo e l’omofobia”.

Respeto y admiración a estw padre de familia, por corregir a su hijo de la manera mas certera que pueda haber. Ojala que muchos de ustedes criaran asi a sus hijos, porque esta generacion se MARICONES COMEMIERDA… pic.twitter.com/mGyKtB0r8N — that fat/bearded guy. (@ErreHacheEfe) October 9, 2019