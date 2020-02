Pago e Serena, notte di passione nella casa del GF Vip: video e foto

Ieri sera Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. Nonostante il televoto l’avesse sbattuta fuori dal reality, l’ex tronista ha fatto il suo comeback, per la gioia del compagno. Pago probabilmente è l’unico felice di questo ritorno. I due hanno – ovviamente – passato la notte insieme nella stanza in cui prima dormivano Clizia e la regina Rita Rusic.

Prima baci e carezze e poi Pago e Serena sono scivolati sotto le coperte per almeno 20 minuti. Ovviamente non sappiamo quello che hanno fatto mentre erano sotto le lenzuola, ma di sicuro lui è sembrato molto, molto, molto felice (e su Bitchy X trovate le immagini).

Pago deve fare un monumento agli autori, che gli hanno fatto questo regalo.

Serena e Pago sotto le lenzuola: il video della prima notte insieme.

E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo… possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020 pic.twitter.com/MAqGFQQUuP — Mary Picons (@MaryPicons_) February 1, 2020

Che poi eh Serena sotto le coperte senza microfono potrebbe tranquillamente spifferare la qualunque a Pago dai su che qua non siamo mica tutti scemi #GFVIP — Miss Posto (@missposto) February 1, 2020