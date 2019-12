Pago al Grande Fratello Vip, arriva il commento di Elga Enardu

Pago è uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip e intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato quali sono i motivi che lo hanno spinto ad accettare.

“Alfonso Signorini mi ha convinto subito a partecipare al GFVip. Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere, io sono ancora innamorato di Serena Enardu, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo”.