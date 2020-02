Pago parla di matrimonio, ma Serena gli rifila un bel palo – video

Se Pago nelle prime settimane del Grande Fratello Vip 4 era vagamente simpatico, con l’arrivo di Serena Enardu è diventato uno dei concorrenti più noiosi del reality.

Ieri notte il cantante si è appartato con la sua compagna (strano) ed ha iniziato a parlare di progetti per il futuro. Tra un discorso e l’altro Pago ha detto la parola magica “matrimonio”.

Serena si è ghiacciata e dopo qualche secondo di silenzio ha rifilato un bel palo al suo amato.

“Lo sai che io non sono per il matrimonio, sono per te”.

Caro Pacifico…



“Quando Serena è entrata come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del Gf Vip si può perdere la felicità. – si legge su Spy –Sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo sé stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.