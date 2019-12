Pago sparisce con il figlio, Miriana Trevisan si allarma: “È dalle 7 che vi cerco”

Vacanze natalizie al cardio-palma per Miriana Trevisan che si è preoccupata per l’incolumità del figlio, sparito insieme al padre Pago per diverse ore.

Il cantante (nonché prossimo concorrente del Grande Fratello Vip), aveva infatti deciso di passare le vacanze di Natale in Sardegna insieme al figlio avuto con Mariana Trevisan, ma invece di sbarcare a Cagliari a mezzanotte (come previsto) è arrivato alle 5 del pomeriggio, facendo allarmare la donna che non era riuscita a mettersi in contatto con loro.

“E’ dalle 7 di questa mattina che vi cerco, grazie a Dio tutto bene” ha commentato su Instagram la Trevisan nel post pubblicato da Pago in cui racconta la disavventura.

“In viaggio con papà ❤️….ma che viaggio però 😰! Partenza da Civitavecchia alle 20.00…Magari 😩…prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina 😤..causa maltempo🌊… Arriveremo per le 17.30 😱…ma a noi non frega niente … “c’è di peggio” dice #nicolinomalandrino😇 , ed ha ragione, già lo sa… #pagolosa…A noi ci basta stare insieme ❤️”

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.