Pago infastidito dall’amicizia di Serena con Licia perché omosessuale (VIDEO)

Pago al Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere un uomo profondamente geloso di Serena Enardu e la recente lite su Alessandro Graziani ne è un esempio. Il cantante, oltre che di Alessandro, sarebbe geloso anche dell’amicizia fra Serena Enardu e Licia Nunez.

Secondo quanto confessato sotto le coperte, lui sarebbe geloso di Licia perché omosessuale, mentre non avrebbe alcun tipo di problema con un tale Stefano (che presumo essere un amico gay della Enardu), in quanto lui sarebbe ok perché è “omosessuale ma è un maschio”.

“Licia la conosco da un mese e ti dico che purtroppo ti sbagli […] sono geloso di Licia, purtroppo sì: ricordati che è pugliese […] son geloso perché è omosessuale […] con Stefano ok è omosessuale ma è un maschio”.

L’insicurezza di Pago ha toccato cime irraggiungibili.

serena "sei geloso(di Licia)?" pago "certo perchè è omosessuale(..)stefano è omosessuale ma maschio, lei è donna"

Il discorso di Pago su Licia pt1 @barbara_eboli pic.twitter.com/235xSNbXlG — Licia Crew ❤️ (@crewlicia) February 11, 2020

Pago a Serena: "darei un rene per fare uscire Licia".

Pago che dice a Serena di stare lontana da Licia perchè omosessuale rappresenta PERFETTAMENTE l’ignoranza e la chiusura mentale di questo paese.

SVEGLIA! IL MEDIOEVO È FINITO. PE-NO-SO

P E N O S O .