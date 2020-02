Pago e Serena durante un fuorionda svelano la loro strategia – il video

Che Pago e Serena non fossero esattamente due sprovveduti lo avevamo capito da tempo. La Enardu è una volpina e lunedì sera tra una pubblicità e l’altra ha svelato al compagno, che fuori dalla casa del GF Vip Patrick è amatissimo. Il cantante ha fatto capire che lo sapeva già (effettivamente il loro coinquilino ha superato tutte le nomination) e non contento ha consigliato a Serena di stare vicino a Rey Pugliese. Casualmente nelle ultime 48 ore Pago e la Enardu sono stati spesso in compagnia di Patrick.

Pago era uno dei preferiti del pubblico, un candidato alla vittoria e con l’entrata della sua fidanzata si è giocato tutto. Adesso può tranquillamente salutare il montepremi.



Detto questo, non significa che i due concorrenti non possano avere le loro strategie, questo infatti non è contro le regole del gioco.

Pago e Serena: il video di lunedì notte.

P: “Chi si mette contro uno forte (parla di Patrick) esce. Se ti manda in nomination sei finito. Appena vai esci”.

S: “La cosa è pericolosa se uno va in nomination. Se una persona ti nomina e tu nomini lui (Patric), stai scegliendo uno che ti butta fuori. Il pubblico è talmente dalla sua parte che se a lui non piace quella persona automaticamente…”

P: “Cerca di stargli vicino”

Pago ha svelato a Serena di tenersi amico Patrick per avere l’appoggio del pubblico a casa e non rischiare al televoto. Che ridicolo che è, non vedo l’ora che vada in nomination.. #GFVIP — Scorpion♏🦂🌹 (@Daaa11122) February 4, 2020