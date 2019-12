Il Palermo Calcio contro l’omofobia e il razzismo (VIDEO)

L’omofobia ed il razzismo nel mondo del calcio sono purtroppo due aspetti all’ordine del giorno e la squadra del Palermo (fino a tre anni fa in serie A, oggi in D) ha collaborato con il Palermo Pride per lanciare un importante messaggio contro l’omofobia ed il razzismo nello sport. “Razzismo, omofobia, violenza e paura: il Palermo è e sarà sempre contro ogni tipo di discriminazione, in campo e fuori“.

Ecco il video:

“Io non sono da solo, non siamo mai da soli, nemmeno in campo, perché insieme si vince. Il giocatore con la maglia diversa dalla mia è solo il mio avversario in partita. Razzismo, omofobia, discriminazione, violenza, odio, paura, solo questi sono i miei nemici. Ogni giorno, e sono questi che voglio mettere in fuorigioco. Perché c’è una squadra intera che li vuole combattere. Ed è la squadra di tutti i palermitani e di tutte le palermitane. Siamo insieme, siamo il Palermo, siamo aquile”.

Un bellissimo messaggio che dovrebbero fare tutte le squadre di calcio di tutte le serie.

Lo sport deve unire, non dividere.