Palermo: rissa alla Lidl per l’olio di semi in offerta (VIDEO)

In queste ore sul web sta circolando un video assurdo di una rissa in una Lidl di Palermo. Il motivo? L’olio di semi in offerta a metà prezzo.



Urla, offese, spintoni e gente che riempie il carrello di bottiglie, questa clip è quasi più ipnotica di quelle sulle risse ai Black Friday americani o delle statue delle madonne che cadono.

A lanciare la notizia della rissa alla Lidl è stato il magazine La Sicilia.

“Olio di semi è in offerta, rissa tra clienti alla Lidl di Palermo. Scene di follia in un supermarket della Lidl a Palermo per un’offerta sull’olio di semi. La catena della grande distribuzione aveva deciso di applicare sul prodotto un super sconto vendendo due bottiglie al prezzo di una. E come si vede in un video pubblicato su Facebook e ripreso da un cliente del supermercato, la gente – tra urla, spintoni e offese – ha cominciato a prendere d’assalto lo scaffale per portarsi a casa più confezioni possibili. Ad un certo punto si vede anche un cliente che porta via l’olio di semi dal carrello di un altro cliente, ma quest’ultimo si accorge del “furto” e i due litigano per contendersi la confezione”.

sto morendo dal ridere alla lidl a palermo ci stanno le persone che si ammazzano per prendere l’olio scontato siciliaaaa mi manchi — mirea (@randomaccess__) 23 novembre 2018

A Palermo gente che si fionda su confezioni scontate di olio della Lidl come se non ci fosse un domani. Basta un pò di sconto per vendersi pure la dignità — Alessandro (@___Lazarus) 23 novembre 2018

Fonte: Palermo Today, Il gazzettino, La Sicilia