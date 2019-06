Palinsesti Mediaset 2019: trattative per Barbara d’Urso, Maria De Filippi e Silvia Toffanin

Barbara d’Urso resta, Maria De Filippi si sposta, Silvia Toffanin si espande. Questo – più o meno – il riassunto dei Palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, annunciati in anteprima da Alessandro Salem, direttore generale contenuti Mediaset, intervistato da Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano.

Ovviamente mancano ancora molte settimane all’annuncio ufficiale dei Palinsesti di Mediaset, ma come confessato da Salem le cose a Canale 5 dovrebbero restare perlopiù invariate.

“Adrian di Adriano Celentano? E’ stato difficile gestirlo. Non è stata solo una difficoltà di gestione, ma anche di aspettative. Pensavamo che il progetto potesse avere un riscontro superiore, invece per molti motivi che poi abbiamo analizzato con Celentano e col suo team di autori, non ci sono stati i risultati che ci aspettavamo. La considero naturalmente una partita ancora aperta: non dimentichiamo che stiamo parlando di Adriano Celentano. Lavoriamo perché il secondo tempo del match sia brillante e vincente: certo che abbiamo intenzione di tornare in onda. La data non è precisa, ma più o meno tornerà a settembre”.

Confermata Barbara d’Urso, Maria De Filippi potrebbe spostarsi

“Stiamo cercando di fare una tv che offra una linea editoriale ad ampio spettro. Ora c’ è una presenza importante delladD’Urso, peraltro con un buon riscontro di pubblico, ma ci sono anche tanti altri generi di programmi. C’è un talent come Amici che fa vincere un cantante lirico, c’ è un unicum come Striscia la Notizia e, nella fiction, c’ è volontà di sperimentazione con linguaggi nuovi. Insomma, Canale 5 per definizione deve essere un mix di cose diverse. […] Siamo ancora tentati di accontentare Maria De Filippi che chiede di spostare Amici dal sabato sera. Amici è un programma formidabile per i suoi contenuti e ogni anno facciamo varie valutazioni che condividiamo con la Fascino. […] La domenica pomeriggio con Barbara d’Urso? Dovrebbe rimanere così”.

E ancora:

“Se Silvia Toffanin uscirà mai dal recinto di Verissimo? Ci stiamo pensando. Silvia ha dimostrato di avere grande talento e la rete punta molto su di lei. È chiaro che non si può rinunciare a Verissimo perché come per Bonolis e Ciao Darwin c’ è un forte processo di identificazione tra lei e programma, non sarebbe facile un passaggio di testimone”.

Che ne pensate?