Palinsesti Mediaset: le novità su Barbara d’Urso e la decisione importante che dovrà prendere

Ieri sera, in uno scenario mozzafiato a Santa Margherita Ligure, Mediaset ha svelato i palinsesti della prossima stagione televisiva.

Tra grandi CTRL + C / CTRL + V, Mediaset ha confermato in toto la presenza di Barbara d’Urso su Canale Cinque, fra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e Grande Fratello.

Palinsesti Mediaset 2019 – 2020: i programmi di Barbara d’Urso

Il Grande Fratello tornerà in primavera il prossimo anno con la sua diciassettesima edizione, mentre Live Non è la d’Urso sarà costretto a cambiare giorno di messa in onda perché il mercoledì ora sarà destinato alle partite di Champions League. E se Pomeriggio Cinque è stato confermato nella sua fascia d’orario, Domenica Live potrebbe drasticamente cambiare, dato che non è certa la presenza della conduttrice.

Ecco cosa si legge su Dagospia:

La conduttrice tornerà anche alla guida di Pomeriggio 5 e nel 2020 in primavera ci sarà spazio per una nuova edizione del Grande Fratello. Discorso diverso per Domenica Live, confermata nel nuovo orario alle 17.20 ma senza certezze sulla presenza di Barbara D’Urso: “Ha tanti impegni, le abbiamo dato la libertà di capire se ce la fa o meno. E’ una fascia meno rivelante. […] Anche chi non ama la d’Urso, la guarda. È stato Piersilvio a volere Domenica Live in prima serata. Barbara ci ha guardato con stupore, poi si è buttata e la sfida l’ha vinta. Dalle 21.30 in poi ci si può far male” – ha dichiarato Mauro Crippa, capo informazione Mediaset.

Domenica Live senza Barbara d’Urso? Questa sì che sarebbe una vera novità in casa Mediaset.