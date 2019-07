Palinsesti Mediaset: le novità sul Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip dopo il successo delle passate edizioni tornerà anche quest’anno con delle grandi novità svelate ieri sera durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2019 – 2020 nello scenario mozzafiato di Santa Margherita Ligure.

I dirigenti di Mediaset hanno confermato che i provini per trovare i nuovi inquilini sono già iniziati nonostante il programma inizi due mesi dopo il consueto appuntamento settembrino, mese dedicato all’edizione celebrity di Temptation Island Vip.

Il Grande Fratello Vip, infatti, per la prima volta tornerà a novembre ed eleggerà il suo vincitore a gennaio inoltrato, costringendo i concorrenti a passare le festività natalizie sotto l’occhio delle telecamere. Questo per il Grande Fratello sarà il quarto Capodanno dopo le edizioni monster 10, 11 e 12 di Alessia Marcuzzi che duravano sei mesi l’una.

Un’altra novità (ma che già sapevamo) è la conduzione tutta al maschile di Alfonso Signorini, dopo anni di gavetta come opinionista e co-conduttore insieme ad Ilary Blasi. Al suo fianco ci saranno due opinionisti tutt’ora da decidere. Chi potrebbero essere? Il primo nome (mai confermato) è stato quello di Romina Power.

Gli autori starebbero anche cercando dei vip che raccontino “nuove storie” rispetto al passato, mentre non è stato commentato l’ipotetico “zampino” di Maria De Filippi.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex p0rnodiva)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)