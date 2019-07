Palinsesti Mediaset: le novità su Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e le altre conduttrici

Ieri sera sono stati rivelati i Palinsesti Mediaset 2019 – 2020 e dopo aver scoperto le novità sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e ciò che riguarderà la maratona di programmi di Barbara d’Urso, ecco nel dettaglio cosa faranno le altre conduttrici fra novità e conferme.

Alessia Marcuzzi tornerà sia al timone de Le Iene su Italia 1 sia a quello de L’Isola dei Famosi su Canale 5 (che tornerà in primavera), dato che Mediaset aveva con il reality un contratto di esclusiva fino al 2020.

Nessuna novità neanche per Michelle Hunziker, che tornerà con la seconda edizione di All Together Now con il muro dei 100 artisti. Al momento però non è stata confermata e/o smentita la presenza di J-Ax.

Silvia Toffanin è stata confermata a Verissimo, Federica Panicucci a Mattino Cinque e Barbara Palombelli tornerà con il suo Forum.

Ilary Blasi invece tornerà con uno speciale di sei puntate di Giochi Senza Frontiere che si chiamerà EuroGames e che vedrà diverse nazioni sfidarsi in varie prove fisiche e non. Al momento le uniche confermate sono Italia, Spagna, Germania e Svizzera.

Sul fronte maschile sono confermati Paolo Bonolis e Gerry Scotti: il primo si occuperà di Avanti un Altro, mentre il secondo condurrà The Wall, Caduta Libera e Conto Alla Rovescia, un nuovo gioco. Nessun programma in prima serata per loro.