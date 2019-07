Palinsesti Rai: le novità su Mara Venier, Milly Carlucci, Simona Ventura e altri conduttori

A distanza di una settimana da quelli Mediaset, ecco puntuali i Palinsesti Rai 2019 – 2020 annunciati in una location esclusiva in quel di Milano.

Per quanto riguarda Rai Uno Mara Venier tornerà al timone di Domenica In dopo il successo dello scorso anno e approderà anche in prima serata con uno show inedito, La Porta Dei Sogni, che parlerà di sentimenti ed emozioni. Confermato anche l’arrivo di Lorella Cuccarini al timone de La Vita In Diretta, mentre resterà ad Elisa Isoardi (nonostante gli ascolti deludenti di quest’anno) il programma culinario La Prova Del Cuoco. Milly Carlucci invece raddoppia: oltre Ballando con le Stelle si è aggiudicata anche The Masked Singer, lo show canterino da me richiesto a gran voce lo scorso febbraio. Confermato sulla prima rete anche Tale e Quale Show di Carlo Conti, Vieni Da Me di Caterina Balivo e ben due programmi inediti affidati a Enrico Ruggeri e Gigi D’Alessio: il primo si chiamerà Una Vita Da Cantare, mentre il secondo Venti Anni Che Siamo Italiani. Nel 2020 tornerà anche Antonella Clerici con un programma sul passato.

Su Rai Due, invece, le cose cambiano: il volto di punta sembrerebbe essere Simona Ventura che tornerà con un nuovo programma musicale nel 2020 (sarà Music Farm, come da lei stessa confermato), la quarta edizione de Il Collegio ed un nuovo programma calcistico che andrà in onda la domenica in tarda mattinata al posto di Mezzogiorno In Famiglia. Pechino Express tornerà con Costantino Della Gherardesca, Detto Fatto con Bianca Guaccero, mentre Stefano De Martino ha ‘scippato’ lo show Stasera tutto è possibile ad Amadeus. Sul secondo canale approderanno anche Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, dopo essere stati declassati da Rai Uno.

Su Rai Tre è stata invece confermata Raffaella Carrà con una nuova edizione di A Raccontare Comincia Tu.