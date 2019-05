Pamela Perricciolo karaoke con Bianca Guaccero: la conduttrice risponde irritata e prende le distanze (VIDEO)

Pamela Perricciolo dopo la sua prima ed unica ospitata a Live Non è la d’Urso risalente a circa due mesi fa, si è data letteralmente alla macchia e nessuno l’ha più vista. Al contrario di Eliana Michelazzo, infatti, la Perricciolo ha preferito non esporsi in questa vicenda mediatica che è stato il matrimonio fra Pamela Prati e Mark Caltagirone.

A riportarla in prima pagina (oltre una presunta aggressione con l’acido che si è poi rivelato essere acqua e sapone) è stato il portale Dagospia che prima le ha fatto outing rivelando la sua presunta omosessualità (nonché presunta relazione con la Michelazzo) ed infine pubblicando un video che la vede fare karaoke in compagnia di Bianca Guaccero.

Una festa All-Girls pubblicata proprio sul profilo Instagram di Roberto D’Agostino:

Al video Bianca Guaccero ha immediatamente risposto pubblicando un lungo post:

“No, non ci sono davvero parole per descrivere quello che ho letto stasera… e grazie a chi mi ha avvisato di questo video in rete su cui inizialmente ho anche scherzato. Ma la cattiveria che si è scatenata col passare dei minuti, tra le parole di chi ha commentato il medesimo video, merita un grande silenzio, una riflessione seria e importante. Mi sono ritrovata improvvisamente coinvolta in una vicenda, (che non merita parole), per il semplice fatto di essere stata una cliente di in un ristorante pubblico, circa due anni fa. La persona che appare nel video, che io conoscevo con il nome Pamela, per me fino a prima di ciò che ormai sentiamo da mesi, sul caso che ha coinvolto Pamela Prati, era semplicemente la proprietaria di un ristorante, dove ho cenato qualche volta in compagnia di amici e parenti. Il video postato non riguarda una festa “tra ragazze”, ma una cena con amici miei a cui ero stata invitata, nel medesimo ristorante, e dove mi sono divertita a cantare. Mi è stato fatto un video, ed io mi sono prestata, come sempre faccio a chi me lo chiede. Ma di qui a trovarsi coinvolta in uno scandalo, o a far parte di una setta, davvero non lo avrei mai lontanamente sospettato. E non volevo nemmeno scrivere queste parole, per non innescare altri meccanismi squallidi. Purtroppo però io non ci sto a chi manipola le cose a vantaggio di uno scoop in più. L’ingiustizia è una cosa che il mio cuore non sopporta. E questo non mi stancherò mai di dirlo e di urlarlo. Mezzucci bassi, bassissimi, disonesti atti a sporcare chi invece non ha assolutamente nulla a che fare con questa triste storia, e si ritrova invischiato suo malgrado. Stasera vado a letto con grande amarezza nel cuore. #nocomment”.