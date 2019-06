Pamela Perricciolo ha davvero rapporti con la criminalità e la Ndrangheta? La spiegazione della donna

Per settimane i media hanno parlato di legami tra la famiglia di Pamela Perricciolo e la Ndrangheta, ma l’ex agente della Prati non aveva mai affrontato l’argomento. A tirare fuori nuovamente la questione è stata Eliana Michelazzo subito dopo aver denunciato l’ex amica.

Ieri durante l’intervista rilasciata a Fan Page, Donna Pamela ha assicurato di non aver nessun legame con la malavita ed ha aggiunto che non farebbe mai del male ad Eliana.

“Non ho nessun legame con la criminalità. Eliana ha abitato con me 10 anni, non aveva paura prima e adesso ha paura? Nessuno fa niente a nessuno. Nessuna Ndrangheta. Io non ho mai, mai avuto rapporti con persone di criminalità che fanno nulla, cioè.

Che poi vogliamo dire che io ho un cognome, cioè… Io ho lavorato sempre da 20 anni, Eliana lo sa benissimo. Eliana poi per me è stata una sorella. Nessuna criminalità, non farei mai male ad Eliana”.