Pamela Perricciolo rilascia un’intervista lunga 6 ore: “Ecco cosa mi diceva in privato Pamela Prati…”

Se Pamela Prati ed Eliana Michelazzo preferiscono raccontare la loro versione in tv fra Barbara d’Urso e Silvia Toffanin, Pamela Perricciolo – dopo settimane di silenzio – è tornata a far sentire la sua voce su web e carta stampata.

Dopo aver rilasciato un’intervista per Il Fatto Quotidiano, in questi giorni ne ha realizzata una anche per FanPage, ma è durata così tanto che sono ancora in fase di montaggio (circa 6 ore!).

Fortunatamente alcuni stralci sono stati dati in anteprima esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Ecco cosa ha dichiarato Donna Pamela:

“Come nasce l’idea del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone? Beh, io non sapevo cosa avrebbe detto Pamela durante le interviste, non erano concordate con l’agenzia. Io non ho mai fatto finti scoop, però so che nel mondo dello spettacolo si fanno. Io penso che Pamela avesse la capacità di dirci come uscirne. Io ho parecchi messaggi fra me Pamela Prati ed Eliana Michelazzo dove diciamo questo. Pamela diceva ‘più diamo benzina e più il fuoco si accende e non lo spegneremo più’. Io non ho mai detto che il matrimonio ci sarebbe stato, io avevo solo un mandato per dire che l’8 maggio Pamela Prati si sarebbe dovuta sposare. Lei aveva incaricato l’Aicos Management a costruire l’immagine, la pubblicità e lo sviluppo dell’intero matrimonio. Eliana mi ha detto prima che Pamela parlasse: tutelati, vai via, domani ti porto i soldi”.

Un’altra dichiarazione piena di incongruenze che aggiunge un altro tassello a questa soap opera macabra che dura da circa due mesi.

Altri dettagli dell’intervista – come un sms inviato da Eliana Michelazzo – li ha raccontati la giornalista di FanPage.

“Abbiamo cominciato a girare intorno alle 14 ed alle 20 eravamo ancora lì, abbiamo invitato Pamela Perricciolo perché ci raccontasse qual è la sua versione dei fatti. L’abbiamo invitata insieme al suo legale e non ha percepito compensi. Pamela ha ammesso quelle che pensa siano le sue responsabilità, ha specificato che non esistono né Mark Caltagirone né i figli, che Sebastian è un attore iscritto alla Aicos Management. Mi ha detto che quando questa storia è scoppiata non se l’aspettavano e lei stessa aspettava da Pamela Prati una soluzione per uscirne. Mi ha fatto vedere anche un messaggio ricevuto da Eliana Michelazzo, era vero, ho fatto scorrere la chat non era uno screen, che le scrive poco prima del crollo ‘scappa, tutelati, vai via’.”

SEI ORE DI INTERVISTA.

Ovviamente le voglio tutte. A puntate. Una miniserie. “La confessione di Donna Pamela”.