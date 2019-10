Pamela Perricciolo attacca la Prati e vuota il sacco: “Faccio vedere messaggi, audio e cachet stellari delle trasmissioni tv”

Pamela Prati domenica sera è stata ospite (per la seconda volta) di Massimo Giletti a Non è L’Arena. Eliana Michelazzo si è lamentata di non aver avuto la possibilità di intervenire in trasmissione e adesso a questa lamentela si aggiunge anche Pamela Perriciolo. Donna Pam in una serie di storie ha detto che è pronta a far vedere dei messaggi e ascoltare degli audio che proverebbero che non era solo lei la mente dietro alla soap Pratiful.

Madame Pamelà ha anche attaccato i produttori di alcune trasmissioni tv che avrebbero offerto cachet stellari per andare a parlare di questo scandalo.

“A me non piace parlare male di persone a cui ho voluto bene, ma a tutto c’è un limite. Ieri sera ho visto uno spettacolo indecoroso. Non solo per le cose dette, ma soprattutto perché non si è presa nessuna responsabilità. Roberto D’Agostino aveva il 90% della ragione. La7 non c’ha dato il diritto di replica. Voci ci dicono che lei ha un contratto in esclusiva per 3 puntate e che non può avere un contraddittorio. Io ho deciso di non stare più zitta. Farò vedere tutti i messaggi e sentire gli audio. Sto valutando se farlo sui social o in una trasmissione senza cachet. Ad oggi i cachet sono stati tanti e farò vedere le mail. Dirò come è andata dal primo giorno che Dagospia c’ha beccato in poi. Tutte le responsabilità, non solo mie e degli altri. Inizierò dai produttori che offrono cachet tramite email. Cachet da capogiro, che poi ritirano e poi ti dicono ‘ti posso dare così’. Tipo mercenari. Mi dispiace che si è giocato a puntare il dito sui soliti, quando la responsabilità è di tanti. Il giochetto è finito per tutti e faremo capire chi c’è dietro tutto.”

Cara Donna Pamela, meno annunci e promesse e fuori queste prove che aspettiamo da mesi. Tv, social, l’importante è che questi misteriosi messaggi escano (se esistono).