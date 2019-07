Pamela Perricciolo: sarebbero 36 le persone che ha denunciato – le novità sul Pratigate

Il 36 è un numero che ruota spesso attorno alla vita di Pamela Perricciolo e non perché è la somma dei protagonisti della famiglia allargata Caltagirone – Coppi, ma perché sarebbero sia gli euro che avrebbe sul conto corrente, sia il numero di persone che avrebbe denunciato dopo lo scandalo denominato dai media ‘PratiGate’.

Secondo quanto riportato da Francesco Fredella su TPI.it, Pamela Perricciolo (also known as Donna Pamela) avrebbe denunciato 36 persone in merito allo scandalo PratiGate, esclusa però Pamela Prati.

“Il Prati-Gate non va in vacanza. Resta sempre in piedi. E a settembre potrebbero esserci nuovi sviluppi clamorosi. Intanto, la Perricciolo (donna Pamela) avrebbe denunciato ben 36 persone. Ma tra queste non ci sarebbe Pamela Prati”.

Oltre la Prati sembrerebbe essere stata immune dalle denunce della Perricciolo anche la Michelazzo, che al contrario l’ha querelata.

“Ho denunciato Pamela Perricciolo. Mia sorella. Dieci anni della mia vita affianco a lei. L’ho denunciata perché tutto questo (si riferisce alla storia di Simone Coppi, ndr) purtroppo l’ha creato lei” – specificando poco dopo – “Qualcun altro sicuramente. Non dò tutta la colpa. Però c’è qualcuno dietro di lei e lei ci deve dire chi è, perché non è possibile. Pamela Perricciolo ha tentato più di una volta di prendere gocce di quelle calmanti, mi diceva ‘se muoio pensa alla mia famiglia’ mi faceva sempre sentire i sensi di colpa, io non capivo perché tutto questo”.

Al momento non sappiamo chi sono queste fantomatiche 36 persone denunciate, l’unica cosa certa sono i 36 euro sul conto corrente della Perricciolo, come confessato tempo fa da Federica Benincà.

“Ieri mi ha chiamata Pamela Perricciolo e mi ha detto che Eliana Michelazzo l’ha lasciata con 36 euro sul conto. Inoltre ha scoperto che c’erano due Aicos, dunque due agenzie, di cui di una non era a conoscenza. E che siccome lei ha la partita iva ora avanza un sacco di soldi da Eliana”.

La soap continua…