Pamela Perricciolo mostra la dedica personale che le ha fatto Selvaggia Lucarelli

Pamela Perricciolo e Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista che hanno realizzato insieme a Il Fatto Quotidiano sono rimaste in buoni rapporti, dato che qualche giorno fa – alla presentazione del nuovo libro della scrittrice – c’era anche Donna Pamela.

Intercettata da Alberto Dandolo per Dagospia, la Perricciolo ha così ‘giustificato’ la sua presenza:

“Selvaggia è una grande giornalista e una penna pungente. Sono una sua lettrice di vecchia data e non ho esitato nemmeno un momento quando mi chiese di concederle una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano sul Prati Gate”.

Al termine della presentazione Pamela Perricciolo e Selvaggia Lucarelli si sono anche scattate una foto ricordo con il libro in mano, Falso in Bilancia e l’ex manager della Aicos Management poche ore dopo ha anche divulgato su Instagram Stories la dedica personale che ha ricevuto sul suo libro: “A Pamela, vera in bilancia. Baci, Selvaggia“.

Ovviamente se il libro fosse stato scritto da Eliana Michelazzo la dedica sarebbe stata decisamente più breve e concisa. Tre parole: