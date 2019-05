Pamela Perricciolo svuota il sacco e sbugiarda Pamela Prati ed Eliana Michelazzo

Pamela Perricciolo dopo mesi di silenzio ha deciso di svuotare il sacco e lo ha fatto fra le pagine de Il Fatto Quotidiano a Selvaggia Lucarelli, sbugiardando le teorie portate avanti fin’ora da Pamela Prati ed Eliana Michelazzo.

L’intervista uscirà integrale solo domani, ma grazie a Dagospia ecco un’anticipazione:

“Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia (parla Pamela Perricciolo e si riferisce a Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, ndr), la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo. Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no? E’ stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata dalla d’Urso, io non voglio né soldi né la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica In le è stato pignorato”.