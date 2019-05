Pamela Prati abbandona l’agenzia Aicos e prende le distanze da Eliana Michelazzo – il comunicato stampa

I rumor erano veri, ieri pomeriggio Pamela Prati è stata dal suo avvocato, Irene Della Rocca. La showgirl oltre ad aver raccontato la sua verità su Mark Caltagirone, ha abbandonato definitivamente la Aicos Management di Eliana Michelazzo.

La Prati da oggi non è più direttrice dell’agenzia e a renderlo noto è stata proprio Irene Della Rocca attraverso un comunicato stampa pubblicato da Francesco Fredella per TPI.

“Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana.

Roma 21 Maggio 2019 Avv. Irene Della Rocca.”