Pamela Prati attacca Barbara d’Urso e ci va giù pesante

Il mese scorso un locale per pubblicizzare una serata di Pamela Prati, ha usato una locandina con un sospetto “Live, dal salotto di Barbara d’Urso“.

Ieri Barbara d’Urso era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato del bizzarro flyer.

Poche ore dopo Pamela Prati è sbottata su Instagram ed ha detto di aver chiuso qualsiasi rapporto con il locale che ha pubblicizzato la locandina incriminata. Pamelona ha anche aggiunto di non voler essere associata al programma di Carmelita ed ha anche lanciato pesantissime frecciatine sugli ascolti e sul comportamento della conduttrice napoletana.

“Dopo aver saputo dell’intervento di Barbara D’Urso nel programma Verissimo devo chiarire due cose. La prima mi riguarda, la seconda no. Non ho mai fatto alcuna serata utilizzando il logo di “Live Non e la D’Urso”. E vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo LIVE … ma non è mai stata da me autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la struttura perché per me era impensabile essere associata a quel programma. E il tutto è stato comunicato pubblicamente.

E’ per me ridicolo sentir dire da un programma, in persona di chi lo conduce – ha continuato Pamela Prati – che ha vissuto per mesi USANDO il MIO NOME, che ora io userei il loro nome!

Ciò mi ha fatto sorridere e allo stesso tempo rimanere sgomenta, perché il messaggio che si lancia Barbara d’Urso alle persone a casa è sempre denigratorio. Per me è offensivo @verissimotv essere associata ad un programma che sfrutta le persone e le situazioni, che non fa le dovute verifiche e che, anche a verifiche fatte da Giletti, dà delle cose la visione più economicamente utilitaristica per loro, seppur falsa. E parlo per la mia personale esperienza.

Quindi la verità ve la dico io. “Live non è la d’orso” ha utilizzato per una stagione intera, e facendo ascolti da record- ovviamente mai più fatti- il nome di Pamela Prati. Pamela Prati invece non ha mai fatto serate e mai lo farebbe utilizzando un nome da cui tiene ampiamente le distanze.

Non ritengo che essere accostata a quel programma mi dia pregio, anzi e non ho nulla a che vedere con lo stesso. Il secondo punto che tengo a sottolineare per rilevare la nobiltà d’animo delle persone non riguarda me ma Massimo Giletti. Parlare di lui, a distanza di qualche giorno da un lutto molto importante che l’ha colpito, denota proprio lo spessore delle persone. Non perché non se ne possa parlare, ma perché magari va rispettato lo stato d’animo delle persone. Ops, scusatemi, ho sbagliato!ho parlato di rispetto”.