Pamela Prati: pubblicato un audio privato surreale in cui parla di Mark Caltagirone

Dopo gli screenshot di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, Pamela Perricciolo ha anche pubblicato un audio privato della showgirl. In questa nota vocale la Prati finge di essere con Mark Caltagirone e racconta alla Perricciolo di aver consumato del cibo mentre aspettava il futuro marito:

Aperitivo mentre aspettava Mark?



Donna Pamela ha anche addossato metà della colpa di tutta questa storia ai programmi tv Rai e Mediaset che parlano da settimane del Mark Caltagirone gate e dei vari spin off.

“Pamela ed Eliana dovevano chiedere una trasmissione gratuita, dove ci sedevamo tutte e tre e insieme chiedevamo scusa all’Italia per le nostre bugie.

Però bisogna anche dire, chi di Mediaset e Rai non aveva davvero capito che era tutta una bugia? Dall’inizio avevano capito. A Verissimo ad esempio hanno bloccato i pagamenti dicendo che le avrebbero dato tutto a matrimonio celebrato. Non pensate che abbiano voluto fare troppa polvere e puntate su questa storia? Il 50% è colpa nostra, il 50% è di chi ci invita e fa andare avanti la cosa.

Se io fossi stata in loro avrei detto ‘mi avete preso in giro, questa è una bella denuncia per truffa, arrivederci e grazie’. Pamela non c’ha guadagnato, Eliana inizia a guadagnare un po’ adesso con le ospitate. Mentre chi guadagna davvero sono i programmi.”